Ghaziabad News: आवारा कुत्तों के झुंड ने घेरा, फिर 4 साल के मासूम को दूर तक घसीटा; नोंच कर बुरी तरह किया घायल

Ghaziabad Dog Attack News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी में आवारा कुत्तों के आतंक की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां घर के बाहर खेल रही चार साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. कुत्ते बच्ची को काटते हुए घसीटने लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

आस पास के लोगों ने बचाई जान

बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचाया. तुरंत उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि बच्ची के सिर में 32 टांके आए हैं. इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है. वहीं इस घटना के बाद बेहद दुखी हैं. वहीं इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.