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अब यूपी के टोल प्लाजा पर गूंजेंगे देशभक्ति गाने, यात्रियों के बीच बनेगा सकारात्मक माहौल; यहां से आगाज

UP Toll Plaza: उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पर अब देशभक्ति गीत और भजन आपको सुनाई देंगे. इसकी शुरुआत गाजियाबाद की दुहाई टोल प्लाजा से हो गई है. यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 26, 2026, 11:18 AM IST
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UP Toll Plaza
UP Toll Plaza

UP Toll Plaza: अब टोल प्लाजा पर देश भक्ति के गाने बजेंगे.  इसके साथ ही धार्मिक गानों का भी अनुसरण होगा. इसकी जानकारी गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड़ ने रविवार को दुहाई टोल प्लाजा के निरीक्षण के दौरान दी. बताया जा रहा है कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जगह-जगह कावड़ शुरू हुई. इसी क्रम में गाजियाबाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गाजियाबाद के जिलाधिकारी दुहाई इंटरचेंज टोल का स्थलीय निरीक्षण किया है.

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
दुहाई इंटरचेंज टोल एनएच-58 और मेरठ रोड को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण यातायात केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं. ऐसे में प्रशासन यहां की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह निरीक्षण कर रहा है. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी टोल बूथ पर यातायात व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं, साफ-सफाई, गैलरी व्यवस्था और वृक्षारोपण कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

क्या बोले गाजियाबाद जिलाधिकारी?
गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा रही है. वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा पर आपको देशभक्ति भर गाने भी सुनाई देंगे. साथ ही धार्मिक भजन भी निरंतर बजते रहेंगे. उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर देशभक्ति गीत और भजन बजाने से यात्रियों के बीच अच्छा और सकारात्मक माहौल बनेगा.

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स्टील की जगह बांस के अवरोध
टोल प्लाजा पर बांस से बने सुरक्षा अवरोधक भी लगाए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह स्टील के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है. जिलाधिकारी ने कहा कि बांस और मिट्टी पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सार्वजनिक शौचालयों और आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई भी देखी. व्यवस्थाएं ठीक मिलने पर अधिकारियों की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया और व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर रखने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़िए: ललितपुर-संभल से कुशीनगर तक कई बड़े हादसे, गंगा एक्सप्रेसवे पर दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत; 7 से ज्यादा लोगों की मौत

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