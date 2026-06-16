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सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में एक और सनसनीखेज वारदात, सिरफिरे ने घर में घुसकर दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की

Ghaziabad Firing News: गाजियाबाद के खोड़ा में अभी सूर्या चौहान हत्याकांड की चर्चाएं खत्म भी नहीं हुई थी कि मंगलवार को घर में घुसकर एक सिरफिर ने दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल दोनों बहनों को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:42 PM IST
सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में एक और सनसनीखेज वारदात, सिरफिरे ने घर में घुसकर दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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