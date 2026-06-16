घटना खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर वाल्मीकि चौक की है. घायल युवती खुशी (20 वर्ष) और उसकी छोटी बहन निधि (18 वर्ष) अपने घर में मौजूद थीं. आरोप है कि पुराना बस अड्डा बारादरी, गाजियाबाद निवासी जॉनी शाम करीब 4:30 बजे उनके घर पहुंचा. पड़ोसियों के मुताबिक जॉनी और खुशी के बीच करीब डेढ़ वर्ष पहले रिश्ता तय हुआ था, लेकिन युवक की कथित गलत गतिविधियों के चलते परिवार ने लगभग चार महीने पहले यह रिश्ता तोड़ दिया था. बताया जा रहा है कि आरोपी करीब आधे घंटे तक गली में घूमता रहा. इसके बाद वह घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया. जॉनी के हाथ में हथियार देखकर दोनों बहनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन आरोपी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और रास्ते में रखे फ्रिज को हटाकर अंदर घुसने की कोशिश की. इसके बाद उसने दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. फायरिंग में खुशी को चार गोलियां लगीं, जिनमें तीन पैर में और एक पेट में बताई जा रही है. वहीं निधि के मुंह पर एक गोली लगी है. गोली लगने से दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर एक बहन को आगे रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.