सुरेश रैना और शिखर धवन पर चला ED का चाबुक, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानें पूरा मामला

ED Action on Suresh Raina and Shikhar Dhawan: पूर्व क्रिकेटर सुरेश धवन और सुरेश रैना पर ED ने ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet पर 1000 रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी दोनों क्रिकेटर की 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच मामले की जांच कर रही है. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 06, 2025, 04:40 PM IST
सुरेश रैना और शिखर धवन पर चला ED का चाबुक, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानें पूरा मामला

Ghaziabad: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों की करीब 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क 1xBet की जांच से जुड़ी हुई है. 

सट्टेबाजी फर्म का प्रचार करने का आरोप
ईडी की जांच में सामने आया कि दोनों खिलाड़ियों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रमोशनल करार किए थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से 1xBet से जुड़ी थीं. आरोप है कि उन्होंने इस सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का प्रचार किया और इसके बदले में उन्हें भुगतान विदेशी माध्यमों से किया गया, ताकि धन के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके. 

बता दें क्रिकेटर सुरेश रैना का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गहरा नाता है. सुरेश रैना का जन्म गाजियाबाद के मुरादनगर में हुआ था, बचपन के कई साल उनके यहीं बीते इसके बाद 1998 में उनका परिवार लखनऊ चला गया. जहां उन्होंने गुरु गोबिंद स्पॉर्ट कॉलेज में दाखिला लिया. 

1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने इस नेटवर्क से जुड़े चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी कर 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की है। साथ ही 60 से ज्यादा बैंक खातों को सील कर दिया गया है. जांच में अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये की संदिग्ध मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है.

'1xBet का सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म'
जानकारी के मुताबिक, 1xBet भारत में बिना किसी वैध अनुमति के ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहा था. कंपनी ने सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और वीडियो प्लेटफॉर्म्स के जरिये यूजर्स को आकर्षित करने के लिए परोक्ष विज्ञापन चलाए. बेटिंग से जुटाई गई रकम हजारों फर्जी या “म्यूल” अकाउंट्स में जमा की जाती थी, जिनसे बाद में पैसा हवाला चैनलों और पेमेंट गेटवे के जरिए विदेशों में भेजा जाता था. 

ED का जांच में मिले अहम सबूत
ईडी का कहना है कि जांच के दौरान विदेशी अकाउंट्स, संदिग्ध फाइलें और हवाला नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं. अधिकारियों का मानना है कि इस घोटाले में और भी नामी चेहरे सामने आ सकते हैं.

ED की लोगों को चेतावनी
एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी ऑनलाइन बेटिंग साइट, मोबाइल एप या संदिग्ध प्रमोशनल ऑफर से दूरी बनाए रखें. यह न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है.

