हापुड़ में श्मशान घाट पर अर्थी के जगह कर रहे थे पुतले का अंतिम संस्कार ! पुलिस ने रोका तो मचा हड़कंप

Hapur News:  ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर में दिल्ली से आए चार लोग अर्थी पर शव की जगह पुतले का अंतिम संस्कार करने लगे. नगर पालिका कर्मियों की सूचना पर पुलिस पहुंची, पुतला कब्जे में लिया और दो लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:34 PM IST
हापुड़ न्यूज / अभिषेक माथुर :  उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से आए चार लोग अर्थी पर मानव शरीर की जगह पुतला लेकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे. श्मशान घाट पर मौजूद नगर पालिका कर्मियों को जब यह अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया, तो उन्हें शक हुआ. उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े

क्या है पूरा मामला ? 
नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि चार लोग अचानक गंगा तट पर पहुंचे और बाकायदा लकड़ी व अन्य सामग्री के साथ पुतले को अर्थी की तरह रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे. पास जाकर देखने पर पता चला कि अर्थी पर किसी व्यक्ति का शव नहीं, बल्कि एक कपड़ों और फीते से तैयार पुतला रखा हुआ था. कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे “यह हमारा निजी मामला है” कहकर आगे बढ़ते रहे. 

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, दो हिरासत में
स्थिति संदिग्ध लगने पर कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने पुतले को कब्जे में ले लिया और मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. बाकी दो व्यक्ति श्मशान से गायब हो गए, जिनकी खोज में पुलिस टीम लगी हुई है.

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पुतले को इंसानी शव की तरह सजाया गया था. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चारों लोग यह अनोखा अंतिम संस्कार क्यों कर रहे थे—क्या यह किसी तरह का अनुष्ठान था, प्रतीकात्मक क्रिया, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है

स्थानीय लोगों में चर्चा, पुलिस की जांच जारी
इस घटना के बाद ब्रजघाट क्षेत्र में अनेक तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. स्थानीय लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे किसी निजी रंजिश या धोखे की संभावित साजिश बता रहे हैं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है. पुतले को फॉरेंसिक टीम को भी दिखाया जाएगा ताकि इस्तेमाल की गई सामग्री और तैयारी के तरीके के बारे में सही जानकारी मिल सके.

