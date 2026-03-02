Advertisement
पेंशन लेने गए अशफाक के दिल ने दिया दगा... कैश हाथ में लेने से पहले ही हो गई मौत

Hapur News: हापुड़ में पेंशन लेने बैंक पहुंचे एक बुजुर्ग की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:07 PM IST
पेंशन लेने गए अशफाक के दिल ने दिया दगा... कैश हाथ में लेने से पहले ही हो गई मौत

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पेंशन लेने बैंक पहुंचे एक बुजुर्ग की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

पेंशन लेने बैंक पहुंचे थे बुजुर्ग
जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित इंडियन बैंक शाखा में 65 वर्षीय अशफाक अपनी पेंशन लेने पहुंचे थे.अशफाक हापुड़ नगर पालिका परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारी बताए जा रहे हैं.रोजमर्रा की तरह वह बैंक के कैश काउंटर पर अपनी पेंशन निकालने के लिए लाइन में खड़े थे.

कैश लेने से पहले आया दिल का दौरा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही अशफाक कैश काउंटर पर पहुंचे और पैसे लेने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक उन्हें तेज हार्ट अटैक आया. कुछ ही सेकंड में वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े. बैंक में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों ने तुरंत उन्हें संभालने और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना
बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति अचानक खड़े-खड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

परिवार में मचा कोहराम
घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गई. बुजुर्ग की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

बढ़ते हार्ट अटैक मामलों से बढ़ी चिंता
इस घटना ने एक बार फिर अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ समय से सामान्य दिनचर्या के दौरान भी लोगों को दिल का दौरा पड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा और इमरजेंसी मेडिकल सुविधा की व्यवस्था होना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि ऐसी घटनाओं में समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके.

पेंशन लेने गए अशफाक के दिल ने दिया दगा... कैश हाथ में लेने से पहले ही हो गई मौत
दुबई में जंग के साए में फंसा यूपी का बेटा, मिसाइलों के बीच घर लौटने की आस में दिनेश
होली से पहले यूपी में अवैध शराब पर एक्शन, कई जिलों में छापेमारी; दर्जनों गिरफ्तार
खामेनेई के निधन पर यूपी में मातम की लहर, अलीगढ़-संभल से लेकर लखनऊ तक शोक
ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में पहली बार गूंजी लाइट, कैमरा और 'एक्शन' की आवाज, शुरू हुई
उत्तरकाशी में खेली गई अनूठी भस्मी होली, एक दूसरे पर भस्म लगाकर मनाई होली
लखनऊ में आवारा कुत्तों का खौफनाक हमला;8 साल की मासूम को नोच-नोच कर उतारा मौत के घाट!
खून से लाल हुआ बहराइच: आधी रात युवक ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला
रमजान-होली पर कड़ी सुरक्षा,रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं,महाराजगंज पुलिस अलर्ट
UP Breaking News Live: खामेनेई की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, होलिका दहन की CM योगी ने दी बधाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें