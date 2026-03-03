सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वालों को मिट्टी मिलाया! एनकाउंटर में जीशान के भाई गुलफाम का काम तमाम

Ghaziabad Salim Wastik Attack Case: गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. गाजियाबाद पुलिस ने दूसरे आरोपी गुलफाम को भी एनकाउंटर में मार गिराया है. इससे पहले गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी जीशान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. जीशान पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम रखा था.

दूसरा आरोपी भी ढेर

दरअसल, पिछले दिनों गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अल्वी नगर निवासी सलीम वास्तिक पर अली गार्डन कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय में हमला किया गया था. बाइक सवार दो अज्ञात हमलावर सलीम के दफ्तर में घुसे और चाकुओं से उनके गले व पेट में कई वार किए. गंभीर रूप से घायल सलीम को तत्काल दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया. परिजनों के अनुसार, सलीम की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

जीशान की पहले ही हो चुका एनकाउंटर

इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. तीन दिन पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी जीशान को घेर लिया था. पुलिस ने जीशान का एनकाउंटर कर दिया था. इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. एक आरोपी फरार हो गया था. वहीं, इस बीच दूसरे आरोपी गुलफाम का पुलिस से सामना हो गया. जानकारी के मुताबिक, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और गुलफाम का आमना-सामना हुआ. इसके बाद मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया. गुलफाम जीशान का भाई था. पूरी घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया था. सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था.

कौन है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक?

बता दें कि सलीम अहमद ने इस्लाम छोड़ दिया है और अक्सर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देते हैं. सलीम ने अपना नाम बदलकर X-मुस्लिम सलीम वास्तिक रख लिया है. वह गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहते हैं. वह एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. सलीम उस दोपहर अपने ऑफिस में थे जब हेलमेट पहने बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर कई बार चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल सलीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं.

