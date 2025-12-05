Ghaziabad House Explosion News: पटाखा बनाते वक्त घर में जोरदार धमाका, कमरे की छत उड़ी; बनाने वाला दानिश जख्मी

Ghaziabad House Explosion News: गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मकान में जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत उड़ गई. जबकि, दीवारों में दरारें पड़ गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Ghaziabad House Explosion News: गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के मसूरी गांव में उस समय हड़कंप मच गई, जब एक मकान में जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत तक उड़ गई. जबकि, दीवारों में दरारें पड़ गईं. एक किलोमीटर से ज्यादा दूर तक विस्फोट की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद अचानक मकान में आग भड़क उठी.
पटाखे बनाते समय घर में विस्फोट
धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल दानिश को बाहर निकलते हुए अस्पताल में भर्ती कराया. दानिश ने यह मकान किराए पर लिया था और वह मकान के अंदर पटाखे बनाने का काम किया जाता था. पटाखे बनाने के दौरान ही यह जोरदार धमाका हुआ. धमाके की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई.
अवैध तरीके से बन रहा था पटाखा
एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दानिश किराये पर मकान लेकर पटाखे बनाने का कार्य यहां कर रहा था. पटाखे बनाने के दौरान ही यहां धमाका हो गया. दानिश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है. वहीं, दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है.
पुलिस की जांच में आया कि नौकरी छूटने के बाद दानिश अवैध तरह से घर में पटाखे बना रहा था.
