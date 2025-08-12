Ghaziabad News: डाक्टरों ने ली बेटी की जान... विरोध पर परिजनों पर टूटा कहर, अस्पताल में गूंजीं चीखें और पुकार

Ghaziabad News: पीड़ित पक्ष ने पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि अब किसी और की बेटी इलाज में लापरवाही से दम न तोड़े और न कोई अपना दुख लेकर अस्पताल जाए और वापस चोटिल लौटे.
Ghaziabad News/पीयूष गौर: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर मोदीनगर में एक परिवार पर दोहरी त्रासदी टूट पड़ी. पहले इलाज में कथित लापरवाही से बेटी, बहन और मां को खो दिया, फिर उसी अस्पताल में मदद मांगने पहुंचे तो परिजनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता सावेज खान के अनुसार, 10 अगस्त को उन्होंने अपनी बहन बिनीस को डिलीवरी के लिए दूबे हॉस्पिटल, मोदीनगर में भर्ती कराया था. ऑपरेशन के बाद 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद उन्होंने मरीज को किसी अन्य अस्पताल में रेफर करने की मांग की, लेकिन डॉक्टर ने यहीं बेहतर इलाज का आश्वासन दिया. आरोप है कि समय पर रेफर न किए जाने और इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई.
कई लोग घायल
सावेज बताते हैं कि जब परिजनों ने डॉक्टर से मरीज की हालत और अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए तो स्थिति बिगड़ गई. आरोप है कि डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सताक्षी गर्ग, उनके पिता, एम्बुलेंस के ड्राइवर, अस्पताल स्टाफ और कुछ बाहरी लोगों ने मिलकर लाठी-डंडों से परिजनों पर हमला कर दिया. इस हमले में अनस पुत्र मीरू, फिरोज पुत्र वहाब समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
अस्पताल में हंगामे के बीच परिजनों का दर्द चीखों में बदल गया, जबकि बाहर खड़े रिश्तेदार और परिचित गम और गुस्से में एक-दूसरे को संभालते रहे. मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए, लेकिन परिवार अब भी अपने सवालों के जवाब और न्याय की तलाश में है.
