ढाई साल की मासूम से हैवानियत की कोशिश, टॉफी दिलाने के लिए ले गया 60 वर्षीय मजदूर; 3 बेटियों का बाप है आरोपी

आरोपी की हैं तीन बेटियां

पुलिस के मुताबिक, सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जल निगम पुलिस चौकी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. अब उससे पूछताछ की जा रही है. उधर, गुस्साए परिजनों के साथ आक्रोशित भीड़ भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और आरोपी के एनकाउंटर की मांग करने लगी. हालांकि, पुलिस के आश्वासन के बाद भीड़ शांत हुई. पुलिस की मानें तो आरोपी हिंडन नदी के पास झुग्गी-झोपड़ी में रहता है. वह मूलरूप से बेगूसराय बिहार का है. आरोपी के चार बच्चे हैं, जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा है.