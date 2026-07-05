ढाई साल की मासूम से हैवानियत की कोशिश, टॉफी दिलाने के लिए ले गया 60 वर्षीय मजदूर; 3 बेटियों का बाप है आरोपी

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Gaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना विजय नगर क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार सेक्टर-7 स्थित किसान कोटे के प्लॉट पर बने एक मकान में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना हुई है. आरोप है कि करीब 60 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति ने दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
ढाई साल की मासूम के साथ हैवानियत
सूचना मिलने पर थाना विजय नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाई. पीड़ित मासूम बच्ची को तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. बच्ची की हालत को लेकर परिजन बहुत चिंतित हैं. बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
टॉफी दिलाने के बहाने ले गया, फिर...
पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह बच्ची के पिता मजदूरी करने चले गए और मां घरों में काम करने गई थी. मौसी की निगरानी में दंपति की तीन बेटियां थीं. दंपति की ढाई वर्षीय बेटी भी अपनी बहनों और अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान निर्माणाधीन सोसाइटी में काम करने वाला मजदूर मौके पर पहुंचा और बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठाकर ले गया. उसके बाद निर्माणाधीन सोसाइटी के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की.
पुलिस के मुताबिक, मासूम की चीख सुनकर वहां का चौकीदार मौके पर पहुंचा और शोर मचा दिया. इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को दबोच लिया. सूचना पर पहुंचे बच्ची के माता-पिता ने डायल 112 पर सूचना दी.
आरोपी की हैं तीन बेटियां
पुलिस के मुताबिक, सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जल निगम पुलिस चौकी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. अब उससे पूछताछ की जा रही है. उधर, गुस्साए परिजनों के साथ आक्रोशित भीड़ भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और आरोपी के एनकाउंटर की मांग करने लगी. हालांकि, पुलिस के आश्वासन के बाद भीड़ शांत हुई. पुलिस की मानें तो आरोपी हिंडन नदी के पास झुग्गी-झोपड़ी में रहता है. वह मूलरूप से बेगूसराय बिहार का है. आरोपी के चार बच्चे हैं, जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
एसीपी उपासना पाण्डेय ने बताया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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