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ढाई साल की मासूम से हैवानियत की कोशिश, टॉफी दिलाने के लिए ले गया 60 वर्षीय मजदूर; 3 बेटियों का बाप है आरोपी

Gaziabad Crime News: गाजियाबाद जिले के थाना विजय नगर क्षेत्र में ढाई साल की मासूम से हैवानियत की कोशिश हुई है. आरोप है कि करीब 60 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति ने दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 05, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:10 AM IST
ढाई साल की मासूम से हैवानियत की कोशिश, टॉफी दिलाने के लिए ले गया 60 वर्षीय मजदूर; 3 बेटियों का बाप है आरोपी
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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