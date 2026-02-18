Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3113898
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में चाय की टपरी बनी अखाड़ा! बीच सड़क भिड़ीं लड़कियां, बाल खींचने तक पहुंची बात

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर मंगलवार देर रात इंदिरापुरम की रौनक उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गई, जब चाय की चुस्कियों के बीच अचानक दो युवतियां आपस में भिड़ गईं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

fight between two girls
fight between two girls

Ghaziabad News/वैभव शर्मा: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मंगलवार देर रात चाय की चुस्कियों के बीच अचानक हंगामा खड़ा हो गया. वैभव खंड स्थित साया गोल्ड सोसायटी के पास मौजूद मशहूर ‘पांडे चाय वाला’ की दुकान पर दो युवतियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात कुछ युवक-युवतियां चाय की टपरी पर बैठे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो युवतियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. पहले बहस और गाली-गलौज हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों आपस में भिड़ गईं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट कर रही हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

देर रात तक रहती है भीड़
यह चाय की दुकान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बताई जाती है और देर रात तक खुली रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कभी-कभी विवाद की स्थिति बन जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवकों ने छुड़ाने की कोशिश की
मारपीट के दौरान साथ आए युवकों और अन्य लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक हंगामा चलता रहा. इस बीच कई लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

पुलिस को नहीं मिली शिकायत
इंदिरापुरम थाना पुलिस के अनुसार, अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि यदि शिकायत मिलती है तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह ‘लेट नाइट ड्रामा’ पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. ॉ

और पढे़ं: नम आंखों से दी विदाई! BSF जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा हापुड़, गूंजे 'अमर रहे' के नारे

गाजियाबाद के लोनी को मेट्रो का तोहफा! शिव विहार से मंडोला तक तेज और आरामदायक होगा सफर, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का विस्तार शुरू

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Ghaziabad News
चाय की टपरी बनी अखाड़ा! बीच सड़क भिड़ीं लड़कियां, बाल खींचने तक पहुंची बात
balrampur news
70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार
CM Yogi to meet Mohan Bhagwat today
यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई! सीएम योगी आज मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात
UP Road Accidents
यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन खून से सनी सड़कें! छात्र समेत पांच गंभीर, दो की मौत
allahabad high court verdict
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों का ट्रांसफर शासनादेश बरकरार; कह दी ये बात
UP Board Exams 2026
सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुई UP बोर्ड परीक्षा;नकल पर जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश
Kanpur News
BJP नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला, पहले गोली मारी फिर चाकु से गोद डाला; हालत गंभीर
amit shah
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बजने वाला है बिगुल, हरिद्वार से अमित शाह करेंगे शंखनाद
Yogi Adityanath
22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी, सिंगापुर से जापान.. निवेश पर ध्यान; जानें प्लान
UP board exam
आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी निगरानी के बीच 53 लाख छात्र देंगे एग्जाम