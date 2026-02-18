गाजियाबाद में चाय की टपरी बनी अखाड़ा! बीच सड़क भिड़ीं लड़कियां, बाल खींचने तक पहुंची बात

Ghaziabad News/वैभव शर्मा: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मंगलवार देर रात चाय की चुस्कियों के बीच अचानक हंगामा खड़ा हो गया. वैभव खंड स्थित साया गोल्ड सोसायटी के पास मौजूद मशहूर ‘पांडे चाय वाला’ की दुकान पर दो युवतियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात कुछ युवक-युवतियां चाय की टपरी पर बैठे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो युवतियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. पहले बहस और गाली-गलौज हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों आपस में भिड़ गईं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट कर रही हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

देर रात तक रहती है भीड़

यह चाय की दुकान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बताई जाती है और देर रात तक खुली रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कभी-कभी विवाद की स्थिति बन जाती है.

युवकों ने छुड़ाने की कोशिश की

मारपीट के दौरान साथ आए युवकों और अन्य लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक हंगामा चलता रहा. इस बीच कई लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

पुलिस को नहीं मिली शिकायत

इंदिरापुरम थाना पुलिस के अनुसार, अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि यदि शिकायत मिलती है तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह ‘लेट नाइट ड्रामा’ पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. ॉ

