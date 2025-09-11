Ghaziabad News: ट्रेन की लगेज बोगी से उठा धुएं का गुब्बार, आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन, सारा सामान जलकर राख

Ghaziabad Train Fire: पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में आग लग गई. आनंद विहार से पूर्णिया जा रही स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में अचानक धुआं उठने लगा. जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह धुआं बोगी में आग लगने से उठा. जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है.

स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

आनन-फानन में रेलवे अफसरों ने प्रभावित बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया. यह घटना साहिबाबाद स्टेशन पर घटी. यह घटना उस वक्त की है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी. आग लगने से बोगी में रखा सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि, आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया.

ट्रेन में धुआं उठने की जांच शुरू

गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. अब इस मामले में रेलवे विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा तकनीकी टीम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या नहीं इसकी पड़ताल कर रही है.

