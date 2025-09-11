Ghaziabad News: ट्रेन की लगेज बोगी से उठा धुएं का गुब्बार, आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन, सारा सामान जलकर राख
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2917373
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: ट्रेन की लगेज बोगी से उठा धुएं का गुब्बार, आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन, सारा सामान जलकर राख

Ghaziabad Train Fire: पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ट्रेन की लगेज बोगी में धुआं उठने लगा. यह ट्रेन आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी. पढ़िए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News
Ghaziabad News

Ghaziabad Train Fire: पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में आग लग गई. आनंद विहार से पूर्णिया जा रही स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में अचानक धुआं उठने लगा. जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह धुआं बोगी में आग लगने से उठा. जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. 

स्टेशन पर मची अफरा-तफरी
आनन-फानन में रेलवे अफसरों ने प्रभावित बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया. यह घटना साहिबाबाद स्टेशन पर घटी. यह घटना उस वक्त की है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी. आग लगने से बोगी में रखा सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि, आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया.

ट्रेन में धुआं उठने की जांच शुरू
गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. अब इस मामले में रेलवे विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा तकनीकी टीम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या नहीं इसकी पड़ताल कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: त्योहारों पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी नई ट्रेन, ये रहा पूरा रूट और टाइम टेबल

TAGS

Ghaziabad Train FireGhaziabad Newssahibabad newspurnia express

Trending news

Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर लौटा मॉनसून, आज से काशी में होगी तूफानी बारिश, जानें IMD का अपडेट
weather in uttarakhand
Uttarakhand Rain Alert: कहीं धूप तो कहीं बारिश, इन जिलों में मौसम करेगा सरप्राइज
PM modi Varanasi Visit Live
PM Modi Varanasi Visit Live: मॉरीशस पीएम का काशी दौरा, आज प्रधानमंत्री मोदी संग होगी जरूरी बात, बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन
Lucknow latest news
त्योहारों पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के लिए भी नई ट्रेन
Lucknow latest news
LDA की ई-नीलामी में बंपर बोली, एक ही दिन में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बिकी
Hapur News
सुनिए! आपने मेरे पति से अपनी बहन की मंगनी करा दी है... सुनते ही भाई के उड़ गए होश
agra latest news
आगरा में बड़ा हादसा, मकान का छज्जा गिरने से कई लोग दबे, एक बच्चे की मौत
bijnor news
बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे
bulandshahr latest news
बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब
Maharajganj News
बड़ी साजिश नाकाम, नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे,
;