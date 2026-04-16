लखनऊ के बाद गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियां

Ghaziabad : गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कनवानी गांव में गुरुवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. करीब दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस आग ने देखते ही देखते बड़ी संख्या में झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुआं और लपटें दिखाई दे रही थीं, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

रसोई गैस सिलेंडरों में धमाके

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही झुग्गियों में रखे रसोई गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे. एक के बाद एक हुए इन विस्फोटों से स्थिति और भयावह हो गई. लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

कैसे लगी आग

आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां लगाई गईं और घंटों तक लगातार पानी की बौछारें की जाती रहीं. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आग तेजी से फैल चुकी थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग की शुरुआत एक कबाड़ के गोदाम से हुई, जो धीरे-धीरे आसपास की झुग्गियों तक फैल गई.

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कई लोगों के लापता होने की आशंका

इस घटना के दौरान कुछ बच्चों के लापता होने की आशंका भी सामने आई, जिससे परिजनों में चिंता और बेचैनी बढ़ गई. कई लोग घटनास्थल के पास अपने बच्चों को खोजते हुए रोते-बिलखते नजर आए. हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी के लापता होने या हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

जिला प्रशासन ने बताया

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदाड़ ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है. उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस और राहत टीमें मौके पर तैनात हैं. आग बुझने के बाद कूलिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके.

इस अग्निकांड ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है. उनका सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे उनके सामने अब रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.

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