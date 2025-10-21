Advertisement
दीपावली पर गाजियाबाद में 48 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा! किसी की जान नहीं गई

Ghaziabad News : दिवाली की रात गाजियाबाद में आगजनी की 48 घटनाएं हुईं. फायर सर्विस की तत्पर कार्रवाई से सभी स्थानों पर आग पर काबू पाया गया. हालाँकि किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई.

 

Oct 21, 2025
गाजियाबाद न्यूज/पियूष गौर: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिवाली की जगमग रोशनी के बीच आगजनी की कई घटनाओं ने शहर को दहला दिया. कमिश्नरेट क्षेत्र में 20 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक कुल 48 फायर कॉल्स दर्ज की गईं. हालांकि फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से सभी घटनाओं में आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी भी स्थान पर हानि नहीं पाई गई.

क्या है पूरा मामला ? 
फायर कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन 48 कॉल्स में मकान और फ्लैट से 14, दुकान और शोरूम से 7, वाहनों से 3, फैक्ट्री व गोदाम से 5, कूड़े-कबाड़ से 15, मीटर, ट्रांसफार्मर और वॉटर कूलर से 2, और अन्य कारणों से 2 कॉल्स प्राप्त हुईं. हर स्थान पर दमकलकर्मी समय पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. विभाग की रणनीतिक तैयारी के चलते कई बड़े हादसों को टाला जा सका.

फैक्ट्री से बाइक तक जलकर खाक
सबसे बड़ी घटनाओं में साहिबाबाद के मोहन नगर स्थित अजंता कंपाउंड की फैक्ट्री, नंदग्राम के पन्नी गोदाम, और संजय नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकानों के बाहर खड़ी छह बाइक और स्कूटी में लगी आग शामिल रही. इन सभी स्थानों पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. समय रहते पहुंचने से आसपास के भवनों और संपत्तियों को भी सुरक्षित रखा गया.

फायर सर्विस की तैयारी और तैनाती
त्योहार को देखते हुए जनपद के 14 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में फायर टेंडर पहले से तैनात थे.  इससे रेस्पॉन्स टाइम में उल्लेखनीय सुधार हुआ। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस त्वरित व्यवस्था से आगजनी की घटनाओं में बड़े नुकसान को रोका गया.

जनता से अपील, सावधानी ही सुरक्षा
फायर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि आतिशबाजी और विद्युत उपकरणों के प्रयोग के दौरान सतर्कता बरतें. त्योहारों में लापरवाही से छोटे हादसे भी बड़े रूप ले सकते हैं. दिवाली की रात भले ही रोशनी से जगमग रही, लेकिन इन घटनाओं ने यह याद दिला दिया कि सुरक्षा और सावधानी, उत्सव का सबसे अहम हिस्सा हैं.

