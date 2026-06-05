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खोड़ा में जुम्मे की नमाज पर हाई अलर्ट: 1000 से ज्यादा जवान तैनात, ड्रोन से निगरानी; पिंकी चौधरी हाउस अरेस्ट

Ghaziabad News: गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या के बाद पहले जुम्मे पर नमाज को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रहा. किभी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 1000 से ज्यादा जवान तैनात रहे. वहीं जुम्मे की नमाज नहीं होने देने का ऐलान करने वाले हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी को सुरक्षा कारणों से हाउस अरेस्ट कर लिया गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 05, 2026, 03:35 PM IST
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सूर्या हत्याकांड के बाद पहले जुम्मे की नमाज
सूर्या हत्याकांड के बाद पहले जुम्मे की नमाज

वैभव शर्मा/ गाजियाबाद: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दी गई. पुलिस और प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में व्यापक इंतजाम किए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा. 

विरोध के ऐलान के बीच पुलिस की कार्रवाई
कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जुम्मे की नमाज को लेकर विरोध जताने और नमाज नहीं होने देने का ऐलान किए जाने के बाद प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए. हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया गया. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित तनाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया।

दो चरणों में अदा की गई जुम्मे की नमाज
भीड़ को नियंत्रित रखने और सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जुम्मे की नमाज दो अलग-अलग शिफ्टों में कराई गई. दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई. प्रशासन का उद्देश्य था कि किसी एक स्थान पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित न हो और धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें. 

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19 मस्जिदों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा
खोड़ा क्षेत्र की सभी 19 मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. पूरे इलाके में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई. संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त और निगरानी की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई हो सके. 

फ्लैग मार्च और ड्रोन निगरानी से दिया भरोसे का संदेश
शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने खोड़ा में व्यापक फ्लैग मार्च भी निकाला, जिसमें 700 से अधिक जवान शामिल रहे. इसके साथ ही पूरे क्षेत्र पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लगातार मॉनिटरिंग की गई ताकि भ्रामक या भड़काऊ पोस्टों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. 

प्रशासन का संदेश- शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. 

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