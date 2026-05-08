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बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, NH 34 पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, 5 की मौत

यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया. देहात कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर भंसौली कट के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी. हादसे बाइक सवार पांच लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 08, 2026, 06:30 PM IST
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Bulandshahr Accident
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Bulandshahr Accident: यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया. देहात कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर भंसौली कट के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी. हादसे बाइक सवार पांच लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. 

खुर्जा से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, उत्तम सिंह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ बाइक से खुर्जा गए थे. लौटते समय जैसे ही वह भंसौली कट के पास पहुंचे हाईवे के किनारे खड़े ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया. वहीं, बाइक सवार उत्तम सिंह, उनकी पत्नी और तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ट्रक चालक मौके से फरार 
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक प्रताप और सीओ सिटी प्रखर पांडेय घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि चालक ट्रक लेकर फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है. वहीं, पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

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चित्रकूट में दो की मौत
बता दें कि शुक्रवार तड़के पांच बजे चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक डीजे वाहन और तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में डीजे वाहन सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया था. पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया. इसके बाद यातायात दोबारा सुचारु हो सका. 

यह भी पढ़ें : चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, डीजे को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से मारी टक्कर, दो की मौत

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