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मिशन वेस्ट यूपी: शामली समेत 5 जिलों को ₹3200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, जानें दो दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल

CM Yogi Western UP Visit: उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज और कल पश्चिमी यूपी के पांच जिलों का दौरा करने वाले हैं. इस दौरान सीएम करीब 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे. आज वह शामली, बिजनौर और गाजियाबाद जाएंगे. जबकि, कल अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:40 AM IST
मिशन वेस्ट यूपी: शामली समेत 5 जिलों को ₹3200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, जानें दो दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल
Image Credit: CM Yogi Western UP Visit Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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