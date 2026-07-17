मिशन वेस्ट यूपी: शामली समेत 5 जिलों को ₹3200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, जानें दो दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल

क्या है सीएम योगी का कार्यक्रम?

कल यानी 18 जुलाई को मुख्यमंत्री अमरोहा और संभल जाएंगे, जहां 752 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री गाजियाबाद में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. वे यहां कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन को लेकर भी शासन, प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देंगे. अब अगर बात करें सीएम योगी के आज के दौरे की तो मुख्यमंत्री लखनऊ से सीधे शामली पहुंचेंगे, यहां वे सबसे कैराना, थानाभवन और शामली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे.