मिशन वेस्ट यूपी: शामली समेत 5 जिलों को ₹3200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, जानें दो दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल

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CM Yogi Western UP Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. इस दौरान वह यूपी के इस हिस्से के पांच जिलों का दौरा करेंगे, जहां मुख्यमंत्री करीब ₹3200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. पहले दिन यानी आज मुख्यमंत्री शामली, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा कर रहे हैं, जहां लगभग ₹2500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. शुक्रवार को वे तीन जिलों के सात विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को सौगात देंगे. जिनमें शामली, कैराना, थानाभवन, बिजनौर, चांदपुर, मुरादनगर और मोदीनगर शामिल हैं.
क्या है सीएम योगी का कार्यक्रम?
कल यानी 18 जुलाई को मुख्यमंत्री अमरोहा और संभल जाएंगे, जहां 752 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री गाजियाबाद में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. वे यहां कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन को लेकर भी शासन, प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देंगे. अब अगर बात करें सीएम योगी के आज के दौरे की तो मुख्यमंत्री लखनऊ से सीधे शामली पहुंचेंगे, यहां वे सबसे कैराना, थानाभवन और शामली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे.
जनता को देंगे बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री यहां 581 करोड़ से ज्यादा की 89 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसके साथ ही ₹262 करोड़ की लागत से बनी पीएसी (PAC) वाहिनी का निरीक्षण भी करेंगे. जानकारी के मुताबिक, कैराना में राज्य कर विभाग के कार्यालय, कंडेला में पशु चिकित्सालय, थानाभवन में राजकीय महिला आईटीआई का लोकार्पण करेंगे. फिर मुख्यमंत्री बिजनौर जनपद में (बिजनौर व चांदपुर विधानसभा क्षेत्र) के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. सीएम 1003 करोड़ रुपये से ज्यादा की 76 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे.
वे बिजनौर में महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे. राजकीय नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास और रामबाग रोड पर कल्याण मंडपम के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण होगा. इतना ही नहीं विदुर कुटी स्थल के समेकित पर्यटन विकास कार्य के शिलान्यास समेत कई बड़ी परियोजनाओं की भी सौगात जनता को देंगे.
शनिवार को कहां जाएंगे सीएम योगी?
वहीं शुक्रवार शाम को गाजियाबाद की दो विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. मुरादनगर और मोदीनगर को मुख्यमंत्री 868 करोड़ रुपये से ज्यादा की 90 परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसके साथ ही वे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री शुक्रवार की रात गाजियाबाद में ही विश्राम करेंगे. 18 जुलाई (शनिवार) को मुख्यमंत्री दो अन्य जिलों का रुख करेंगे और ₹752 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे.
अमरोहा में नवनिर्मित पुलिस लाइन, तहसील भवन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. जबकि, संभल को मुख्यमंत्री करीब ₹550 करोड़ की विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं का तोहफा देंगे.
सभी पांचों जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी पांचों जिलों में प्रशासन और पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राजनीति जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा त्यागी समाज व अन्य स्थानीय समीकरणों को साधने और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.