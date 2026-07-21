साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, 53 ट्रेनें प्रभावित

पटरियों की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी

घटनास्थल पर इस समय युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. पलटे हुए डिब्बों को हटाने और बिखरे हुए कोयले को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही, क्षतिग्रस्त हुई रेल पटरियों को ठीक करने का कार्य भी लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द इस रूट पर रेल यातायात को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जा सके. रेलवे विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यातायात सामान्य हो जाएगा.