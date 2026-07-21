साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, 53 ट्रेनें प्रभावित

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गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है. दिल्ली की तरफ जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी के साथ साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया. बीती रात बारिश के दौरान अचानक मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया और देखते ही देखते कुल 5 डिब्बे पलट गए. गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे की वजह से दिल्ली-गाजियाबाद रेल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया.
बारिश के बीच हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात की है जब झमाझम बारिश हो रही थी. गाजियाबाद से दिल्ली की ओर बढ़ रही कोयले से लदी मालगाड़ी जब साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंची, तो अचानक तेज आवाज के साथ उसके डिब्बे बेपटरी हो गए. बारिश और रात का समय होने के बावजूद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया.
समय रहते रुकीं ट्रेनें, टला बड़ा हादसा
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. टीमों ने बिना देर किए आगे के स्टेशनों पर सूचना भेज दी, जिससे इस ट्रैक पर आने वाली अन्य ट्रेनों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया गया. यदि समय रहते ट्रेनों को न रोका जाता, तो यह हादसा और भी भयानक रूप ले सकता था। रेलवे अधिकारियों की मुस्तैदी से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया.
53 ट्रेनें हुईं प्रभावित, कई रद्द
इस दुर्घटना के कारण दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. पटरियों के क्षतिग्रस्त होने और डिब्बे पलटने से लगभग 53 ट्रेनें सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं. कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है, तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा है. इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और लंबी दूरी के मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
पटरियों की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी
घटनास्थल पर इस समय युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. पलटे हुए डिब्बों को हटाने और बिखरे हुए कोयले को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही, क्षतिग्रस्त हुई रेल पटरियों को ठीक करने का कार्य भी लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द इस रूट पर रेल यातायात को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जा सके. रेलवे विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यातायात सामान्य हो जाएगा.