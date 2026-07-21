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साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, 53 ट्रेनें प्रभावित

Ghaziabad News: दिल्ली की तरफ जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी के साथ साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया. बीती रात बारिश के दौरान अचानक मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया और देखते ही देखते कुल 5 डिब्बे पलट गए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:12 AM IST
साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, 53 ट्रेनें प्रभावित
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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