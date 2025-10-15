Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2962669
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गैंगस्टर कपल की कहानी का खूनी अंत! पति ने अपनी बेटी के सामने पत्नी को गोलियों से भूना, वजह जानकर चौक जाएंगे आप

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में मंगलवार की सुबह गोलियों की गूंज से सनसनी मच गई. गैंगस्टर पति ने अपनी गैंगस्टर पत्नी को गोलियों से भून डाला. हैरानी की बात यह है कि 11 साल की मासूम बेटी ने अपनी आंखों के सामने मां को तड़पते देखा…

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ghaziabad News/Piyush Gaur:  उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में  मंगलवार सुबह में रिश्तों का कत्ल हो गया. जहां गैंगस्टर पति ने अपनी ही गैंगस्टर पत्नी को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला. मृतका की पहचान रूबी के रूप में हुई है, जो वर्ष 2019 में चर्चित अक्षय सांगवान हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता रह चुकी थी. आरोपी पति विकास सहलावत और रूबी दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वर्ष 2020 में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था.

कहां की है ये घटना?
ये घटना राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा सोसाइटी की है. मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह विकास और रूबी के बीच पासपोर्ट व कुछ दस्तावेजों को लेकर कहासुनी हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में विकास ने अपने पास रखे अवैध तमंचे से पत्नी पर गोलियां बरसा दीं. रूबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार हो गया.

सूचना पर एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित कर दी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नशे  का आदी था आरोपी
सूत्रों के मुताबिक विकास बेरोजगार और नशे का आदी था. आए दिन दोनों के बीच शराब और पैसों को लेकर झगड़े होते रहते थे. मंगलवार को भी विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर 

2019 की खूनी रंजिश
रूबी का नाम वर्ष 2019 में अक्षय सांगवान हत्याकांड में आया था. दरअसल, उसी साल रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की हत्या हुई थी, जिसमें अक्षय सांगवान का नाम सामने आया. भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रूबी ने अक्षय सांगवान की हत्या की साजिश रची. वह फरार चल रही थी और उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

अब उसी रूबी की हत्या उसके गैंगस्टर पति विकास ने कर दी, जिससे पुराने दोनों हत्याकांडों में नया मोड़ आ गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है.

फरार है आरोपी
फिलहाल आरोपी विकास सहलावत फरार है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. यह मामला न सिर्फ एक घरेलू विवाद का नतीजा है, बल्कि 2019 की खूनी गैंगवार की कड़ी से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है. 

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

up job update
यूपी में बंपर भर्ती! चौकीदार-लेखाकार से सचिव तक भरे जाएंगे 15 हजार पद, जानें योग्यता
Lucknow latest news
यूपी में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ीं, अब हर दिन 110 रुपये तक ज्यादा कमाई
Varanasi News
Varanasi: न टिकट न डॉक्यूमेंट, हमसफर एक्सप्रेस से दबोचा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया
Opration Langda
माफ कर दो सर दोबारा यूपी में नहीं आएंगे! एनकाउंटर में गोली लगते ही गिड़गिड़ाए बदमाश
jaunpur news
Jaunpur News: पत्नी की मौत के सदमे में पति ने भी त्याग दिए प्राण, कमरे में मिलीं लाश
sultanpur news
सुल्तानपुर में जोरदार विस्फोट से मचा हड़कंप! छत उड़ने से दर्जनों लोग घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में गुलाबी ठंड का आगमन, सर्द हवाओं ने गिराया तापमान
Kanpur News
खुद पर पेट्रोल डाल युवक ने लगाई आग, देखते ही देखते बना आग का गोला
Barabanki News
या तो खुद को गोली मार लो, वरना...कपड़ा व्‍यापारी सुसाइड केस में नया मोड़ आया
Ayodhya news
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 200 करोड़ का घोटाला? पूर्व मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप