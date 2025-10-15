गैंगस्टर कपल की कहानी का खूनी अंत! पति ने अपनी बेटी के सामने पत्नी को गोलियों से भूना, वजह जानकर चौक जाएंगे आप

Ghaziabad News/Piyush Gaur: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार सुबह में रिश्तों का कत्ल हो गया. जहां गैंगस्टर पति ने अपनी ही गैंगस्टर पत्नी को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला. मृतका की पहचान रूबी के रूप में हुई है, जो वर्ष 2019 में चर्चित अक्षय सांगवान हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता रह चुकी थी. आरोपी पति विकास सहलावत और रूबी दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वर्ष 2020 में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था.

कहां की है ये घटना?

ये घटना राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा सोसाइटी की है. मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह विकास और रूबी के बीच पासपोर्ट व कुछ दस्तावेजों को लेकर कहासुनी हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में विकास ने अपने पास रखे अवैध तमंचे से पत्नी पर गोलियां बरसा दीं. रूबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार हो गया.

सूचना पर एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित कर दी हैं.

नशे का आदी था आरोपी

सूत्रों के मुताबिक विकास बेरोजगार और नशे का आदी था. आए दिन दोनों के बीच शराब और पैसों को लेकर झगड़े होते रहते थे. मंगलवार को भी विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर

2019 की खूनी रंजिश

रूबी का नाम वर्ष 2019 में अक्षय सांगवान हत्याकांड में आया था. दरअसल, उसी साल रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की हत्या हुई थी, जिसमें अक्षय सांगवान का नाम सामने आया. भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रूबी ने अक्षय सांगवान की हत्या की साजिश रची. वह फरार चल रही थी और उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

अब उसी रूबी की हत्या उसके गैंगस्टर पति विकास ने कर दी, जिससे पुराने दोनों हत्याकांडों में नया मोड़ आ गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है.

फरार है आरोपी

फिलहाल आरोपी विकास सहलावत फरार है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. यह मामला न सिर्फ एक घरेलू विवाद का नतीजा है, बल्कि 2019 की खूनी गैंगवार की कड़ी से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है.