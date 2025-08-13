गाजियाबाद में जहरीली गैस से बड़ा हादसा! कबाड़ गोदाम में रखे सिलेंडर लीक, कई लोगों की हालत बिगड़ी
गाजियाबाद में जहरीली गैस से बड़ा हादसा! कबाड़ गोदाम में रखे सिलेंडर लीक, कई लोगों की हालत बिगड़ी

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहरीली गैस से कई लोगों के तबीयत बिगड़ने की घटना सामने आई है. हताहतों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं जानकारी मिलती ही पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 13, 2025, 03:02 PM IST
गाजियाबाद में जहरीली गैस से बड़ा हादसा! कबाड़ गोदाम में रखे सिलेंडर लीक, कई लोगों की हालत बिगड़ी

Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहरीली गैस से कई लोगों के तबीयत बिगड़ने की घटना सामने आई है. हताहतों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं जानकारी मिलती ही पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार स्थित कबाड़ गोदाम का है. सलीम नाम के शख्स का यह कबाड़ गोदाम दिल्ली-मेरठ हाईवे पर बसे हिंडन विहार में स्थित है.  

कबाड़ गोदाम में काटे जा रहे थे सिलेंडर
जानकारी के मुताबिक यहां कबाड़ गोदाम में गैस सिलेंडर काटने से गैस लीक हो गई. पुराने सिलेंडरों की कटाई के दौरान अचानक उनसे पीला धुआं निकलने लगा. इस धुएं की चपेट में आने से लोगों की सांस लेने में तकलीफ होने लगी. कई लोग बेहोश हो गए तो वहीं कई लोगों को उल्टी होने लगी. 

पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
हताहत लोगों को सरकारी अस्पताल और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है. पीड़ितों की शिकायत पर नदीग्राम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है. 

हताहत हुए दो लोगों को नंदग्राम इलाके के मरियम अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं दो अन्य को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक गैस की चपेट में आने वाले चारों लोगों की हालत अब स्थिर है. 

