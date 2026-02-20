गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात! बनेगा 55 हजार दर्शकों वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एयरोसिटी टाउनशिप से बदलेगी शहर की तस्वीर

Ghaziabad News: गाजियाबाद को अब खेल और आधुनिक शहरी विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. गुरुवार को हुई जीडीए की 171वीं बोर्ड बैठक में पीपीपी मॉडल पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और उसके आसपास एयरोसिटी थीम पर आधारित टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
Ghaziabad News: गाजियाबाद में टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. यह निर्णय जीडीए बोर्ड की 171वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मेरठ मंडलायुक्त और जीडीए बोर्ड अध्यक्ष भानू चंद्र गोस्वामी ने की. इस परियोजना से क्षेत्र को खेल और शहरी विकास का नया केंद्र बनाने की तैयारी है.
जीडीए की योजना है कि राजनगर एक्सटेंशन को एक प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने से यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित हो सकेंगे, जिससे खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. बोर्ड से मंजूरी के बाद अब स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे.
प्रस्तावित स्टेडियम करीब 31 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा और इसमें लगभग 55 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी. इस परियोजना पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यह प्रदेश के प्रमुख खेल स्थलों में शामिल हो सके और बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकें.
स्टेडियम का निर्माण उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) मिलकर करेंगे. दोनों संस्थाएं जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगी. संभावना है कि जीडीए जमीन कन्वर्जन चार्ज और नक्शा पास करने के शुल्क में छूट दे सकता है, जिससे परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी.
जीडीए इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराएगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि पीपीपी मॉडल पर स्टेडियम और टाउनशिप विकसित करने से प्राधिकरण और निवेशकों को क्या लाभ होगा. सर्वे में भूमि उपयोग, संभावित निवेश, ट्रैफिक प्रबंधन और राजस्व संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम रूपरेखा तैयार होगी.
एयरोसिटी थीम पर बनने वाली टाउनशिप में वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, रिटेल जोन, खेल अकादमी और शैक्षणिक संस्थान जैसे प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकते हैं. इसके साथ ही आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और मल्टीलेवल पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी, जिससे यह क्षेत्र एक समग्र शहरी केंद्र के रूप में विकसित होगा.
इस टाउनशिप और स्टेडियम परियोजना से खेल और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. बड़े मैच और आयोजन होने से देश-विदेश से दर्शक और पर्यटक आएंगे, जिससे स्थानीय कारोबार, होटल उद्योग और सेवा क्षेत्र को फायदा होगा. इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और गाजियाबाद की पहचान एक उभरते खेल नगर के रूप में मजबूत होगी.
बोर्ड बैठक में राजस्व ग्राम अटौर के पास हिंडन नदी के दाहिने तट पर बांध निर्माण के लिए भूमि अर्जन को भी मंजूरी दी गई. इससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और साथ ही एक नई सड़क विकसित की जाएगी, जो राजनगर एक्सटेंशन को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी. इससे यातायात दबाव कम होगा और क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिलने की संभावना है.