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यूपी के इस जिले को मिलेगी जाम से राहत, बनेगा 120 करोड़ रुपये में नया फ्लाईओवर

Ghaziabad News: गाजियाबाद को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है. शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल हापुड़ चुंगी अब जल्द ही सिग्नल फ्री होने जा रहा है. यहां करीब 120 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 25, 2026, 02:07 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद वालों के लिए अच्छी खबर है, बता दें कि हापुड़ चुंगी पर प्रस्तावित फ्लाईओवर की डीपीआर को आखिरकार मंजूरी मिल गई है. इस परियोजना पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है और अब इसे जाम से राहत दिलाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जा रहा है. यह शहर की यातायात व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है.

यह फ्लाईओवर एएलटी रोड पर बनाया जाएगा, जो हापुड़ चुंगी जैसे व्यस्त चौराहे को कवर करेगा. इस क्षेत्र से दिल्ली, हापुड़, मेरठ रोड और एनएच-9 की ओर भारी ट्रैफिक गुजरता है. परियोजना का उद्देश्य चौराहे को सिग्नल-फ्री बनाकर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे समय की बचत होगी और यात्रियों को रोजाना जाम की समस्या से राहत मिलेगी. हापुड़ चुंगी शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है, जहां सुबह और शाम के समय भारी जाम लगता है. ऑफिस जाने और लौटने के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. डीएम और कमिश्नर कार्यालयों की मौजूदगी के कारण भी इस इलाके में ट्रैफिक दबाव अधिक रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल के अनुसार इस महीने फ्लाईओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. डीपीआर पहले ही शासन को भेजी जा चुकी है और आवश्यक बजट व औपचारिकताओं को पूरा किया जा चुका है. प्रशासन का कहना है कि परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि निर्माण जल्द शुरू हो सके. 

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जाम की समस्या लगभग खत्म
फ्लाईओवर के निर्माण के बाद हापुड़ चुंगी पर ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और यह चौराहा पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगा. इससे वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और जाम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी. लोगों को दफ्तर, बाजार और अन्य स्थानों तक पहुंचने में कम समय लगेगा और दैनिक यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बन जाएगी. यह स्थानीय विकास में भी सहायक होगा.

क्षेत्रिय कनेक्टिविटी होगी बेहतर
इस फ्लाईओवर के बनने से हापुड़, मेरठ और दिल्ली की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा. एनएच-9 और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी. यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को गति देने के साथ-साथ व्यापार और आवागमन को भी आसान बनाएगी, जिससे शहर की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने की उम्मीद है. यह लंबे समय तक लाभकारी साबित होगा. 

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