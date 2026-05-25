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अपनी जमीन-अपना आसमान...गाजियाबाद में अपने आशियाने का सुनहरा मौका, जीडीए ने बढ़ाई आवेदन की तारीख

GDA Affordable Cheap Plots: घर बनाने का सपना संजोए लोगों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी राहत और शानदार अवसर पेश किया है. प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के करीब 350 आवासीय भूखंडों के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बढ़ा दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 25, 2026, 09:04 PM IST
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जीडीए के सस्ते प्लॉट
जीडीए के सस्ते प्लॉट

Ghaziabad: देश के राजधानी के पास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपना आशियाना बनाने का शानदार मौका दे रहा है. जीडीए मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के करीब 350 आवासीय भूखंडों के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अब 4 जून तक बढ़ा दिया गया है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित थी, लेकिन लोगों के बढ़ते उत्साह और बैंक अवकाश के कारण यह फैसला लिया गया. 

“अपनी जमीन-अपना आसमान”
जीडीए की “अपनी जमीन-अपना आसमान” योजना उन परिवारों के लिए खास आकर्षण बनकर सामने आई है, जो फ्लैट संस्कृति से हटकर अपनी जमीन पर घर बनाने का सपना देखते हैं. योजना में 40 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुन सके. 

कितनी कीमत
प्राधिकरण ने सभी भूखंडों की कीमत 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है. भूखंडों का आवंटन पूरी तरह ड्रा प्रणाली के जरिए किया जाएगा. जीडीए अधिकारियों के मुताबिक अब तक नौ हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे योजना को लेकर लोगों की जबरदस्त रुचि साफ दिखाई दे रही है. 

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योजना के तहत 40 वर्ग मीटर के 76, 60 वर्ग मीटर के 61, 90 वर्ग मीटर के 60 और 150 वर्ग मीटर के 49 भूखंड उपलब्ध हैं. इसके अलावा 112.50, 115, 120 और 200 वर्ग मीटर श्रेणी के प्लॉट भी शामिल किए गए हैं. कुल मिलाकर 350 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा.

आवंटियों को क्या-क्या सुविधा
जीडीए ने सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखते हुए एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है. साथ ही चयनित आवंटियों को आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी. यदि कोई आवंटी एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे चार से छह प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी. 

आवेदन की शर्तें
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. साथ ही आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम गाजियाबाद क्षेत्र में कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग से पहले से आवंटित एक से अधिक आवासीय भूखंड या भवन होने पर भी आवेदन मान्य नहीं होगा. 

गाजियाबाद में तेजी से बढ़ते शहरी विकास के बीच यह योजना मध्यम वर्ग और नए घर की तलाश कर रहे परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है. 

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