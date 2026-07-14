राजनगर एक्सटेंशन में नहीं डूबेगा इंटरनेशनल स्टेडियम! बाढ़ से बचाने के लिए हिंडन नदी पर बनेगा ₹185 करोड़ का बांध

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गाजियाबाद: राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हरनंदीपुरम आवासीय योजना और एयरोसिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भविष्य में हिंडन नदी की बाढ़ और जलभराव के खतरे से बचाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने एक बेहद ठोस कार्ययोजना तैयार की है. मानसून के दौरान नदी के बढ़ते जलस्तर से इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए हिंडन के किनारे एक विशाल सुरक्षात्मक बांध और शानदार सड़क का निर्माण किया जाएगा.
सिंचाई विभाग को बजट जारी, शुरू हुई प्रक्रिया
इस पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए जीडीए ने सिंचाई विभाग को ₹2 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित निर्माण लागत लगभग ₹155 करोड़ आंकी गई है, जबकि कुल परियोजना (मिट्टी, पिचिंग, जीएसटी और सेंटेज चार्ज मिलाकर) करीब ₹185 करोड़ की होगी.
बाढ़ से सुरक्षा के साथ मिलेगी 'सिक्स-लेन कनेक्टिविटी'
इस प्रोजेक्ट के तहत हिंडन नदी के बाएं किनारे पर बांध के निर्माण के साथ ही 6 लेन की एक नई सड़क भी विकसित की जाएगी. यह सड़क सिटी फॉरेस्ट के डी-पॉइंट से शुरू होकर टीला मोड़-फर्रुखनगर रोड होते हुए सीधे पाइपलाइन रोड पर जाकर मिलेगी. हिंडन के किनारे बनने वाली यह सड़क करीब 7 किलोमीटर लंबी होगी. इसके बन जाने से राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों का ट्रैफिक लोड काफी हद तक कम हो जाएगा. इसके साथ ही नंदग्राम से नूरनगर के बीच की कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार हो जाएगी.
आईआईटी (IIT) तैयार करेगी अभेद्य डिजाइन
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद स्टेडियम और हरनंदीपुरम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए इस बांध को अनिवार्य किया गया है. बांध की मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी (IIT) से इसकी डिजाइन, ड्राइंग और हाइड्रोलिक मॉडल की विशेष स्टडी कराई जाएगी. इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बांध भूकंपरोधी होने के साथ-साथ भीषण से भीषण बाढ़ को भी आसानी से झेल सके.
जीडीए के अधिशासी अभियंता (जोन-1) लवकेश कुमार के अनुसार, सिंचाई विभाग को डीपीआर तैयार करने के लिए फंड जारी कर दिया गया है.डीपीआर रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद ही इस बांध और सड़क निर्माण के काम को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
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