राजनगर एक्सटेंशन में नहीं डूबेगा इंटरनेशनल स्टेडियम! बाढ़ से बचाने के लिए हिंडन नदी पर बनेगा ₹185 करोड़ का बांध

बाढ़ से सुरक्षा के साथ मिलेगी 'सिक्स-लेन कनेक्टिविटी'

इस प्रोजेक्ट के तहत हिंडन नदी के बाएं किनारे पर बांध के निर्माण के साथ ही 6 लेन की एक नई सड़क भी विकसित की जाएगी. यह सड़क सिटी फॉरेस्ट के डी-पॉइंट से शुरू होकर टीला मोड़-फर्रुखनगर रोड होते हुए सीधे पाइपलाइन रोड पर जाकर मिलेगी. हिंडन के किनारे बनने वाली यह सड़क करीब 7 किलोमीटर लंबी होगी. इसके बन जाने से राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों का ट्रैफिक लोड काफी हद तक कम हो जाएगा. इसके साथ ही नंदग्राम से नूरनगर के बीच की कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार हो जाएगी.