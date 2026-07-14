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राजनगर एक्सटेंशन में नहीं डूबेगा इंटरनेशनल स्टेडियम! बाढ़ से बचाने के लिए हिंडन नदी पर बनेगा ₹185 करोड़ का बांध

Dam to be built on hindon river: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत बड़े प्रोजेक्ट्स को बाढ़ से बचाने के लिए जीडिए हिंडन नदी पर 185 करोड़ का बांध बनाएगा.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 14, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:43 PM IST
राजनगर एक्सटेंशन में नहीं डूबेगा इंटरनेशनल स्टेडियम! बाढ़ से बचाने के लिए हिंडन नदी पर बनेगा ₹185 करोड़ का बांध
Image Credit: Ghaziabad NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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