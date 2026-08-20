'नया गाजियाबाद' बसाने की तैयारी, 230 हेक्टेयर जमीन पर होगी एयरोसिटी टाउनशिप विकसित, नमो भारत ट्रेन से सीधी कनेक्टिविटी

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GDA New Township Project: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नए शहर नया गाजियाबाद को बसाने की तैयारी तेज हो गई है. राजनगर एक्सटेंशन के पास मोरटी, अटौर और नंगला गांवों की जमीन पर प्रस्तावित एयरोसिटी टाउनशिप को आगे बढ़ाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) अब दोबारा जमीन का सर्वे कराएगा. पहले कराए गए सर्वे में कई खामियां सामने आई थीं. इसके साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों ने जमीन को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं. इन्हीं आपत्तियों को देखते हुए अब राजस्व विभाग और GDA की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जमीन की वास्तविक स्थिति जांचेगी.
एक हफ्ते में तैयार होगी सर्वे रिपोर्ट
अधिकारियों के मुताबिक, दोबारा सर्वे का काम जल्द शुरू किया जाएगा और करीब एक सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य है. सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है और वहां कितनी जमीन खाली है. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किन हिस्सों में आबादी बस चुकी है और किन जगहों पर लोगों के मकान बने हुए हैं. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एयरोसिटी टाउनशिप के लिए जमीन का नया खाका तैयार किया जाएगा.
230 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है एयरोसिटी
GDA की योजना राजनगर एक्सटेंशन के तीन गांवों की करीब 230 हेक्टेयर जमीन पर एयरोसिटी टाउनशिप बसाने की है. यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास प्रस्तावित है. योजना को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे GDA की बैठक में रखा जाएगा. प्रस्ताव पास होने के बाद टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा.
नमो भारत स्टेशन के पास होगी टाउनशिप
एयरोसिटी टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतर कनेक्टिविटी होगी. GDA की योजना इसे RRTS कॉरिडोर के नजदीक बसाने की है. इससे यहां रहने वाले लोगों को नमो भारत ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी. प्रस्तावित टाउनशिप से नमो भारत स्टेशन की दूरी बेहद कम रखने की योजना है. इससे दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.
किसानों ने जमीन पर आबादी होने का दावा किया
पहले हुए सर्वे को लेकर मोरटी, अटौर और नंगला गांव के 100 से ज्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. स्थानीय लोगों का कहना था कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को खाली दिखाया गया है, जबकि मौके पर आबादी बस चुकी है. किसानों ने दावा किया कि इस जमीन पर उनके घर बने हुए हैं. उनका आरोप था कि पहले किया गया सर्वे मौके की वास्तविक स्थिति के बजाय केवल कागजों के आधार पर किया गया.
दोबारा सर्वे के बाद किसानों से होगी बातचीत
अब प्रशासन इन सभी आपत्तियों को ध्यान में रखकर मौके पर दोबारा जांच करेगा. राजस्व विभाग और GDA की संयुक्त टीम जमीन की स्थिति का पूरा ब्योरा तैयार करेगी. इसके बाद किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी. उनकी आपत्तियों और जमीन की वास्तविक स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
GDA का मकसद सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर एयरोसिटी टाउनशिप के लिए जरूरी जमीन को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना है. अगर सर्वे और प्रस्ताव की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ती है तो जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो सकता है. इसके साथ ही मोरटी और अटौर के आसपास नए गाजियाबाद के रूप में विकसित होने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को गति मिलने की उम्मीद है.