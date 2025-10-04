गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कार ने रौंदा, तीन की मौत

Ghaziabad Accident News: यूपी के गाजियाबाद जिले में तेज रफ्तार कार कार का कहर देखने को मिला. जिसके चलते तीन महिलाओं की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह इस पर काबू नहीं पा सका और महिलाओं को कुचल दिया.

सिहानीगेट थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

यह भीषण हादसा गाजियाबाद के सिहानीगेट थाना क्षेत्र में आज सुबह राकेश मार्ग कट का है. मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को एक तेज़ रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार इतनी तेज़ थी कि चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधे पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया.

कार चालक हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस

हादसे में कोट गांव निवासी मीनू और सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन और कमलेश गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. आरोप है कि कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. उसकी पहचान राकेश मार्ग निवासी के रूप में बताई जा रही है. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है. यह हादसा एक बार फिर गाजियाबाद में तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर रहा है. सुबह की सैर पर निकले लोग जहां फिटनेस और ताज़गी के लिए सड़क पर उतरे थे, वहीं तेज़ रफ्तार ने दो परिवारों की खुशियाँ छीन लीं.

कानपुर देहात में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा

वहीं कानपुर देहात जिले में नो एंट्री जोन में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया. बाइक सवार काफी देर सड़क पर पड़े तड़पता रहा. किसी ने उसकी मदद नहीं की. मौके पर ही बाइक सवार सुरक्षा गार्ड ने दम तोड़ दिया. बाइक सवार औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में काम करता था. बाइक सवार को कुचलकर कंटेनर फरार हो गया. मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया. गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा काटा.