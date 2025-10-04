Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947432
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कार ने रौंदा, तीन की मौत

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक कर रहे चार लोगों को कुचल दिया. जिसमें तीन की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है. हादसे के बाद मृतकों के घर में मातम पसरा है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News
Ghaziabad News

Ghaziabad Accident News: यूपी के गाजियाबाद जिले में तेज रफ्तार कार कार का कहर देखने को मिला. जिसके चलते तीन महिलाओं की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह इस पर काबू नहीं पा सका और महिलाओं को कुचल दिया.

सिहानीगेट थाना क्षेत्र में हुआ हादसा
यह भीषण हादसा गाजियाबाद के सिहानीगेट थाना क्षेत्र में आज सुबह राकेश मार्ग कट का है. मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को एक तेज़ रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार इतनी तेज़ थी कि चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधे पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया.

कार चालक हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस
हादसे में कोट गांव निवासी मीनू और सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन और कमलेश गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. आरोप है कि कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. उसकी पहचान राकेश मार्ग निवासी के रूप में बताई जा रही है. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है. यह हादसा एक बार फिर गाजियाबाद में तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर रहा है. सुबह की सैर पर निकले लोग जहां फिटनेस और ताज़गी के लिए सड़क पर उतरे थे, वहीं तेज़ रफ्तार ने दो परिवारों की खुशियाँ छीन लीं.

Add Zee News as a Preferred Source

कानपुर देहात में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा
वहीं कानपुर देहात जिले में नो एंट्री जोन में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया.  बाइक सवार काफी देर सड़क पर पड़े तड़पता रहा. किसी ने उसकी मदद नहीं की. मौके पर ही बाइक सवार सुरक्षा गार्ड ने दम तोड़ दिया. बाइक सवार औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में काम करता था. बाइक सवार को कुचलकर कंटेनर फरार हो गया. मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया. गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा काटा.

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Varanasi News:
हनुमान चालीसा को लेकर गर्माया माहौल, आपत्ति जताने पर दो समुदाय के लोग भिड़े
Lucknow news
तड़पाकर मत मारो! पिता का इलाज कराने KGMU पहुंचा बेटा फूट-फूटकर रोया, लगाए गंभीर आरोप
Kairana suicide case
Shamli News:पत्नी की बेवफाई से ऐसा हुआ तंग,4 बच्चों संग युवक ने यमुना में लगाई छलांग
Pilibhit Accident
पीलीभीत में सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा,3 की मौत, काठमांडू जा रहे थे सभी
UP News:
यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण की ट्रेंनिग
sambhal mosque
मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका
Allahabad High Court
'तुम मर जाओ...' गुस्से में कहा तो नहीं माना जाएगा उकसावा,HC ने कर दी ये कड़ी टिप्पणी
UP Encounter
यूपी में पुलिस के धड़ाधड़ एनकाउंटर, मुजफ्फनगर में 1 लाख का कुख्यात ढेर
Lucknow Crime
महिला की बेरहमी से हत्या, लूटे गए लाखों के सामान, लापता बेटे की भूमिका पर संदेह
Bareilly violence news
बरेली जाने के लिए निकले सपा के तीन सांसद,गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया,वर्क हाउस अरेस्ट
;