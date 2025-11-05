गाजियाबाद में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, जाल बिछाकर पुलिस ने 3.40 करोड़ की कोडीन सिरप के साथ 8 को दबोचा

Ghaziabad Cough Syrup Action: गाजियाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. यहां पुलिस ने करोड़ों रुपये की खांसी की दवाई की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. स्वॉट टीम और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो Eskuf और Phensedyl Cough Syrup की अवैध सप्लाई कर रहा था.

पुलिस को मिली कामयाबी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके कब्जे से 20 लाख रुपये कैश, एक क्रेटा गाड़ी, 4 ट्रक कफ सिरप, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज मिले हैं. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वॉट टीम और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जो नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त खांसी की सिरप की तस्करी करते थे.

पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई

पुलिस ने इनके पास से 1,57,350 बोतल Eskuf और Phensedyl Cough Syrup, एक कार, 20 लाख रुपये नकद, दो लैपटॉप, दस मोबाइल फोन और 19 टैपेंटाडोल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि इन सिरप की तस्करी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में की जा रही थी. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस की स्पेशल टीम ने की है, जिसे सूचना मिली थी कि नशे के कारोबार से जुड़े लोग बड़ी खेप लेकर आने वाले हैं.

खांसी की सिरप की अवैध तस्करी

इस सूचना पर पुलिस ने गोविंदपुरम थाना क्षेत्र में जाल बिछाया और 8 लोगों को धर दबोचा. पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी शुभम श्यामलाल और कैलाश कुमार पिछले कई महीनों से खांसी की सिरप की अवैध तस्करी कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी कोडीन युक्त इन सिरप को फर्जी बिल और फर्जी मोबाइल नंबरों के सहारे सप्लाई करते थे.

पुलिस की माने तो यह गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और हर खेप से लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहा था. पुलिस ने जब्त की गई सिरप और टैबलेट्स की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये बताई है. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

