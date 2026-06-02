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सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, अवैध मदरसे सील; आरोपी असद के घर पर बुलडोजर की तैयारी

Ghaziabad News:  गाजियाबाद में बकरीद के दौरान हुए सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस-प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने के साथ-साथ अवैध संपत्तियों और अपराधियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:43 PM IST
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administration sealed 3 illegal madrasas
administration sealed 3 illegal madrasas

Ghaziabad Madrasa Action News: गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. इसी क्रम में क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित तीन मदरसों को सील कर दिया गया है. प्रशासन ने इन मदरसों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए हैं.

सूर्या हत्याकांड के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने जिलेभर में सत्यापन अभियान तेज कर दिया है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अब तक 1600 से अधिक लोगों का सत्यापन कर चुकी है. वहीं, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटरों और अपराधियों को बुलाकर अपराध से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई. खोड़ा क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

आरोपी असद के घर पर चलेगा बुलडोजर
सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद, जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, उसके घर पर भी प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रशासन ने उसके मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है. उपजिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का उल्लेख करते हुए 15 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है. आरोपी के पिता नवाब के घर के बाहर मुनादी भी कराई गई है.

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सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम नोटिस चस्पा करने मौके पर पहुंची. इसके साथ ही प्रशासन ने मृतक सूर्या के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा.

संगीत सोम ने परिवार से की मुलाकात
भाजपा नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम भी सोमवार को सूर्या के घर पहुंचे. उन्होंने मृतक की मां और अन्य परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की. सूर्या हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है. 

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