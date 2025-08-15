गाजियाबाद अथॉरिटी संभालेगी अपने सारे इलाके, छोटे-मोटे कामों के लिए मेरठ, हापुड़, बागपत के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा दूसरे जिले

Ghaziabad News: मेरठ, हापुड़, बागपत और गाज़ियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है. मंडलायुक्त ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले का असर जल्द ही आपको दिखाई देने लगेगा. इस फैसले के तहत अब किसी भी विकास प्राधिकरण (जैसे GDA, HPDA) का नोटिफाइड क्षेत्र अगर किसी दूसरे जिले में है, तो उसे वापस उसी प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा. जिसके बाद लोगों की दिक्कतें कम हो जाएंगी और दूसरे जिले में काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा.

काम शुरू

इस दिशा में काम शुरू हो गया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकें. इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई गांव हापुड़ जिले में है, लेकिन वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र दायरे में आता है. तो उस गांव के लोगों को अपने काम कराने के लिए (जैसे नक्शा पास कराना या जमीन से जुड़ा मामलों) के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता है, जबकि उनका जिला हापुड़ है. ऐसे ही अगर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) का कोई इलाका मेरठ या गौतमबुद्धनगर में है, तो वहां के लोगों को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

रिपोर्ट की गई तलब

राजेश कुमार सिंह, सचिव, जीडी के मुताबिक मंडलायुक्त ने प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र जो दूसरे जिले में आते है. उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई. उस रिपोर्ट को तैयार करके जल्द ही भेज दिया जाएगा.

क्यों जरूरी

ऐसे गांवों में जब जीडीए की टीम कार्रवाई के लिए जाती है तो वहां पर विरोध किया जाता है कि नगर पंचायत से नक्शा पास करवाया गया है. इसलिए जीडीए यहां पर एक्शन नहीं ले सकता. जबकि जीडीए के अधिसूचित क्षेत्र में नगर पंचायत नक्शा नहीं पास कर सकता है. इससे अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है. अभी हाल में GDA ने हापुड़ के 16 गांवों को अपने इलाके में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन HPDA के वीसी ने इस पर आपत्ति जताई थी. फिर इसके बाद मंडलायुक्त ने सर्वे करने का आदेश दिया है.

क्या होगा फायदा

लोगों को अब अपने छोटे-मोटे कामों के लिए दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा. इससे आपक समय और पैसा दोनों बचेगा. आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा. जैसे जब गांव उसी जिले की अथॉरिटी में होगा, तो वहां की स्थानीय समस्याओं को समझना और निपटारा करना आसान हो जाएगा.बिजली,पानी, सड़क और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में भी आसानी होगी.