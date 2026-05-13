Ghaziabad Encounter: कैश वैन लूट के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम, 3 पुलिसवाले भी जख्मी

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में एटीएम लूटकांड के दो आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए. आरोपी जुबैर और समीर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था. गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ATM से 27 लाख रुपये की लूटपाट की थी. दोनों एटीएम कैश वैन लूट के मामले में फरार थे. अन्य दो आरोपी मौके से फरार हो गए. बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ में SI समेत दो तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. ये एनकाउंटर वेव सिटी थाना क्षेत्र में हुआ.

कब हुई थी लूट की घटना

DCP धवल जायसवाल ने कहा, "6 मई को एक ATM कैश वैन के साथ लूट की घटना की गई थी जिसमें कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था. उनके पास से करीब 8 लाख रुपए बरामद किए गए थे. 4 वांछित अभियुक्तों पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था.

जवाबी कार्रवाई में चली गोली

आज पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत वो अभियुक्त देखे गए हैं. मुखबिर की सूचना के आधार पर वहां पुलिस ने घेराबंदी की और चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान वो बदमाश दिखाई दिए. जब उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, उनके नाम जुबैर और समीर हैं. उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. उनके पास से लूटे हुए करीब 9 लाख रुपए, पिस्टल और तमंचे बरामद हुए हैं. ये 4 अभियुक्त थे जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और 2 लोग भागने में सफल रहे. हमारे 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

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आरोपियों ने इंडिया वन के कैश वैन पर फायरिंग की थी. इसके बाद ड्राइवर को बाहर निकालकर वैन लेकर चले गए थे. उस वैन में 27 लाख रुपये थे. इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार भी किया गया था. कुल चार लोग इस लूट की वारदात में शामिल थे.

डीसीपी धवल जायसवाल, एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की टीम ने संयुक्त अभियान में ढेर किया. इस कार्रवाई में थाना सिहानी गेट प्रभारी कुलदीप दीक्षित और वेव सिटी एसओ मानवेंद्र सिंह की टीम भी शामिल रही. पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड के कार्यकाल में यह छठवां फुल एनकाउंटर माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश कई गंभीर वारदातों में वांछित थे.

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