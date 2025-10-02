Ghaziabad News: यूपी के इस जिले में जमीन और घर खरीदना 40% तक होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट

Ghaziabad: जिले में जमीन और संपत्तियों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि समाप्त हो चुकी है. अब प्रशासन ने आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके बाद नई दरों की सूची इसी महीने प्रकाशित कर दी जाएगी.

15 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव

जिले में इस बार संपत्तियों के सर्किल रेट में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है. माना जा रहा है कि दरें बढ़ने के बाद जमीन और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा. प्रशासन ने 15 दिन पहले सूची सार्वजनिक कर 30 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे थे.

किसानों ने जताई आपत्ति

कई किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों के सर्किल रेट प्रस्तावित सूची में कम दर्शाए गए हैं. हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट से जुड़े सात गांवों के किसानों ने जमीनों के रेट न बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. वहीं, एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से सटे गांवों के किसानों ने सर्किल रेट में और अधिक वृद्धि की मांग की है. उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में जमीन की बाजार कीमतें काफी अधिक हैं, ऐसे में प्रशासन को सर्किल रेट उसी हिसाब से तय करना चाहिए.

जल्द जारी होगी नई दरें

एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा. इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति लेकर सर्किल रेट की नई सूची का प्रकाशन इसी माह कर दिया जाएगा.

साफ है कि गाजियाबाद में नई दरें लागू होने के बाद जमीन और मकानों की खरीद-फरोख्त पर सीधा असर पड़ेगा.

