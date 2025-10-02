Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2945488
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: यूपी के इस जिले में जमीन और घर खरीदना 40% तक होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट

Ghaziabad Circle Rate: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर और जमीन खरीदना महंगा होने वाला है. जिला प्रशासन जल्द ही गाजियाबाद में 40 फीसद तक सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 02, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News: यूपी के इस जिले में जमीन और घर खरीदना 40% तक होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट

Ghaziabad: जिले में जमीन और संपत्तियों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि समाप्त हो चुकी है. अब प्रशासन ने आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके बाद नई दरों की सूची इसी महीने प्रकाशित कर दी जाएगी. 

15 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव
जिले में इस बार संपत्तियों के सर्किल रेट में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है. माना जा रहा है कि दरें बढ़ने के बाद जमीन और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा. प्रशासन ने 15 दिन पहले सूची सार्वजनिक कर 30 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे थे. 

किसानों ने जताई आपत्ति
कई किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों के सर्किल रेट प्रस्तावित सूची में कम दर्शाए गए हैं. हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट से जुड़े सात गांवों के किसानों ने जमीनों के रेट न बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. वहीं, एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से सटे गांवों के किसानों ने सर्किल रेट में और अधिक वृद्धि की मांग की है. उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में जमीन की बाजार कीमतें काफी अधिक हैं, ऐसे में प्रशासन को सर्किल रेट उसी हिसाब से तय करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द जारी होगी नई दरें
एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा. इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति लेकर सर्किल रेट की नई सूची का प्रकाशन इसी माह कर दिया जाएगा.

साफ है कि गाजियाबाद में नई दरें लागू होने के बाद जमीन और मकानों की खरीद-फरोख्त पर सीधा असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के पास यूपी के इस शहर में बनेगी नई टाउनशिप, 6 गांवों की जमीन हुई सोना! किसानों को मोटा मुआवजा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ghaziabad latest newsghaziabad circle rate

Trending news

Ghaziabad latest news
यूपी के इस जिले में जमीन और घर खरीदना 40% तक होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट
Chandauli News
प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर गोली मारी, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका
Bareilly latest news
बरेली में 48 घंटे इंटरनेट बंद, 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के चलते लिया फैसला
jaunpur news
75 साल के दूल्हे की सुहागरात के बाद मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला बड़ा राज
Jhansi News
बेटियों ने पिता को दिया कंधा और कियाअंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!
Chandauli News
पंप कैनाल न चला तो इसी से होगी बात...चप्पल दिखाकर पूर्व सपा विधायक ने दी चेतावनी
lakhimpur kheri news
1 दिन की कोतवाल बनी ये लड़की, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी,समस्या सुन किए फैसले
agra latest news
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 युवक यमुना में डूबे, 2 के शव मिले, 3 की तलाश
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में गांधी-शास्त्री जयंती पर आत्मनिर्भर भारत का संदेश
Lucknow news
लखनऊ में सरेराह दबंगों की गुंडई! जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय पर बरसाए लात-घूंसे और बेल्ट
;