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गाजियाबाद धर्मांतरण और संगठित अपराध मामला: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 16 पर FIR

Ghaziabad Conversion Case: गाजियाबाद में कथित जबरन धर्मांतरण और संगठित अपराध से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 08:27 AM IST
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गाजियाबाद धर्मांतरण और संगठित अपराध मामला: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 16 पर FIR

Ghaziabad Conversion Case/ राजू राज:  उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित जबरन धर्मांतरण और संगठित अपराध से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. मीडिया रिपोर्ट, विशेषकर 'जी न्यूज' की खबर के बाद हरकत में आई गाजियाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के एक मुख्य आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है.  आरोपी खालिद, पीड़िता का कथित तौर पर तीसरा पति है और वह लोनी के अशोक विहार इलाके में एक स्कूल चलाता है.  पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि खालिद ने अपने जीजा के साथ मिलकर पीड़िता का 'हलाला' कराया था. 

फेसबुक से शुरुआत और पहचान की धोखाधड़ी
इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2012 में हुई थी. पीड़िता द्वारा पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात नवीन राणा नाम के एक युवक से हुई थी.  बाद में पीड़िता को पता चला कि उसका असली नाम नावेद है.  आरोप है कि नावेद ने अपनी झूठी पहचान (फेक आईडी) का इस्तेमाल किया और भावनात्मक दबाव बनाकर पीड़िता को दिल्ली बुलाया. 

मदरसे में कैद और जबरन धर्मांतरण
पीड़िता का आरोप है कि दिल्ली ले जाने के बाद उसे अलग-अलग मदरसों में रखा गया. वहां धार्मिक शिक्षा के नाम पर मानसिक और सामाजिक दबाव बनाया गया और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया.  पीड़िता को बाहरी दुनिया और अपने परिवार से पूरी तरह काटने के लिए उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया.  इस दौरान कथित रूप से उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया. 

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तीन निकाह और दो हलाला का नेटवर्क
इस मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए पुलिस ने अपनी FIR में तीन शादी (निकाह) और दो हलाला से जुड़े प्रसंगों को शामिल किया है.  शिकायत के मुताबिक, पीड़िता का पहला निकाह जबरन एक उम्रदराज व्यक्ति से कराया गया, जिसने उसके साथ मारपीट और शारीरिक शोषण किया.  इसके बाद उसे फिर से मदरसे में कैद कर दिया गया.  पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक संगठित नेटवर्क के तहत लड़कियों को अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उनका निकाह कराया जाता था.  इसी क्रम में पीड़िता का शोषण करने के लिए हलाला जैसी प्रथाओं का सहारा लिया गया और उसका दोबारा अन्य लोगों से निकाह कराया गया. 

पुलिस की FIR और आगामी जांच की चुनौती
गाजियाबाद पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुल 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.  पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष और गहनता से जांच की जा रही है.  यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता से भी गहराई से जुड़ा है.  फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे संगठित नेटवर्क के अन्य आरोपियों को दबोचना और तथ्यों के आधार पर पीड़िता को न्याय दिलाना है. 

यह भी पढ़ें : यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ीं, ज्वेलरी शोरूम शुरू होते ही मेरठ प्रशासन का बड़ा एक्शन
 

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