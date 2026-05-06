गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में सनसनीखेज खुलासे, 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज; कई चेहरे हुए बेनकाब

Ghaziabad Conversion Case: गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में जी न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है. गाजियाबाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. तीन शादी, दो हलाला मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जानिए पूरी डिटेल...
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Ghaziabad Conversion Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने तीन शादी दो हलाला मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है. धर्मांतरण का मास्टर माइंड कलीम सिद्दीकी, नवीन उर्फ नावेद, खालिद हुसैन, कलीम सिद्दीकी की पत्नी, फुरकान के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
इस मामले में जी न्यूज के खबर का असर हुआ है.