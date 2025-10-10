Ghaziabad News: जनता के फीडबैक में ‘Zero’ पाए गए अधिकारी! गाजियाबाद DM ने रोकी 35 विभागों के अधिकारियों की सैलरी

Ghaziabad DM Strict action: जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आईजीआरएस पोर्टल पर शून्य (0) संतुष्ट फीडबैक पाने वाले 35 विभागों के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि इन अधिकारियों का मासिक वेतन अग्रिम आदेश तक जारी न किया जाए. कारण यह है कि सितंबर महीने में इन अधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर जनता से एक भी संतुष्ट फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ. डीएम ने साफ कहा है कि जब तक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किया जाएगा और जनता संतुष्ट नहीं होगी, तब तक वेतन जारी नहीं होगा.

फीडबैक का प्रतिशत शून्य

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि में आईजीआरएस (जनसुनवाई पोर्टल) पर इन अधिकारियों के संतुष्टि फीडबैक का प्रतिशत शून्य दर्ज किया गया. डीएम ने इस लापरवाही को जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में उदासीनता बताया. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान में इन अधिकारियों की रुचि नहीं दिखी, जिससे जिले की आईजीआरएस रैंकिंग पर नकारात्मक असर पड़ा है. डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों की गंभीरता को समझते हुए प्राथमिकता से निस्तारण करें और जनता से व्यक्तिगत संवाद स्थापित करें ताकि समाधान पर संतोषजनक प्रतिक्रिया मिल सके.

जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को निर्देशित किया है कि जब तक ये अधिकारी अपने निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार कर संतुष्ट फीडबैक प्राप्त नहीं करते, तब तक उनका वेतन रोका रहेगा. प्रशासन ने इसे “शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति के तहत आवश्यक कदम” बताया है.

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय खुद आईजीआरएस संदर्भों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है, जिससे आम लोगों की शिकायतों का सही से समाधान हो सके. लेकिन गाजियाबाद के कई अधिकारी इस सिस्टम को हल्के में ले रहे थे. इस बार डीएम के इस एक्शन के बाद प्रशासनिक गलियारों में काफी हलचल है. कई अफसर अब पुराने पेंडिंग मामलों को निपटाने में जुट गए हैं ताकि सैलरी बहाल हो सके.