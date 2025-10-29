Advertisement
गाजियाबाद में महिलाओं से आभूषण लूटने वाला टप्पेबाज गैंग का एनकाउंटर, तीन बदमाश गोली लगने से घायल

Ghaziabad News: महिलाओं को ऑटो में बिठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह को गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:29 AM IST
Ghaziabad News
Ghaziabad News

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद की कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात विजयनगर कट नए बस अड्डे के पास चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए.तीनों बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए. उनके कब्जे से नकदी, तीन अवैध तमंचे, तीन जिंदा और तीन खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, पीड़िता का आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया.

पुलिस को देखकर भागे बदमाश
मंगलवार रात थाना कोतवाली नगर पुलिस विजयनगर कट नए बस अड्डे के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान ऑटो में सवार तीन संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम को देखते ही ऑटो को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया. पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने ऑटो कच्चे रास्ते पर छोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी. 

महिलाओं को ऑटो में बैठाकर करते लूटपाट
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें तीनों बदमाश राशिद उर्फ मुन्ना, परवेज और सादाब उर्फ मुस्तकिन घायल हो गए. पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में महिलाओं को ऑटो में बैठाकर “पुलिस और चेकिंग” का भय दिखाकर उनके गहने और नकदी ठग लेते थे. आरोपी पहले भी 21 अक्टूबर को एक महिला से कुंडल और मोबाइल फोन ठग चुके थे. उन्होंने कुंडल बेचकर रकम आपस में बांट ली थी.

इनकी हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान राशिद उर्फ मुन्ना निवासी मुनब्बर मस्जिद के पास, निडोरा रोड, राशिद गेट लोनी, परवेज निवासी रेहमद मस्जिद के पास टोली मोहल्ला लोनी और सादाब उर्फ मुस्तकिन  निवासी टंकी वाला रोड, अशोक विहार के रूप में हुई है. तीनों के कब्जे से कुंडल की बिक्री के 11,000 रुपये, तीन अवैध तमंचे 315 बोर, तीन जिंदा और तीन खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त ऑटो, मोबाइल और पीड़िता का आधार कार्ड बरामद किया गया.

खुल सकते हैं कई पुराने मामले
घायल बदमाशों को उपचार के लिए एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह गैंग लंबे समय से महिलाओं को ठगने की वारदातों में सक्रिय था और उनकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है.

