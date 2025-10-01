Dussehra 2025: यूपी में पहली बार यहां जलेगा 180 डिग्री मूवमेंट वाला रावण, साथ में लंदन स्ट्रीट व्यू और प्रेम मंदिर की थीम, दिखेगा गजब नजारा

Ghaziabad: गाजियाबाद के घंटाघर के पास लगने वाले रामलीला मेले की गिनती दिल्ली एनसीआर के खास मेलों में होती है. यहां एक-दो नहीं बल्कि कई थीम एक साथ मेला ग्राउंड की रौनक बढ़ाती हैं. इस बार गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में लगने वाले मेले में लंदन स्ट्रीट के साथ-साथ 180 डिग्री वाला रावण आकर्षण का मुख्य केंद्र है. मेले में रामलीला मंच, खाने के स्टॉल्स, झूले और मनोरंजन के कई साधनों के अलावा आने वालों के लिए व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा भी है. तो आइये आपको विस्तार इस मेले की एक-एक खासियतें बताते हैं.

पार्किंग और एंट्री

रामलीला मैदान घंटाघर गाजियाबाद में लगने वाला इस मेले में एंट्री फ्री है. लेकिन वाहन पार्किंग के लिए आपको चार्ज देना होगा. जो इस प्रकार है.

- टू व्हीलर - 50रु

- फोर व्हीलर - 100 रु

मेले का समय

यह मेला 15 सितंबर से शुरू हुआ था और 5 अक्टूबर तक चलेगा. मेला शाम को शुरू हो जाता है देर रात 2 बजे तक चलता रहता है.

लंदन स्ट्रीट और 180 डिग्री वाला रावण

इस मेले में लंदन स्ट्रीट को दिखाया गया है. इसके साथ ही इस मेले में पहली बार 180 डिग्री मूवमेंट वाला रावण बनाया गया है. जो इस बार मेले का मुख्य आकर्षण है. मगर यह आकर्षण 2 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा पर रावण दहन किया जाएगा, जिसमें शानदार आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी.

खाने के स्टॉल्स

मेले में आने वाले लोगों के लिए तमाम तरह के खाने के स्टॉल भी लगे हैं. यहां कई प्रकार की चाट पकौड़ी जैसे बेसन का चीला, गोलगप्पे और आलू टिक्की के अलावा रसोई शुद्ध वैष्णव भोजन की थाली भी है. यहां आप मात्र 60 रुपये थाली में पेट भर सकते हैं थाली में चार रोटी, सब्जी-चावल रायता है.

प्रेम मंदिर की थीम पर बना रामलीला मंच

इस बार यहां रामलीला का मंच प्रेममंदिर की थीम पर बनाया गया है. ऊपर की तरफ प्रेम मंदिर है और नीचे रामलीला का मंच है. रामलीला रात 8 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चलती है. रामलीला का आंनद लेने के लिए दर्शकों के लिए बाकायदा कुर्सियां लगी हैं.

कई प्रकार के झूले

मेले में बच्चों और बड़ों के लिए कई प्रकार के झूले हैं. जिनका रेट कुछ इस प्रकार है.

- ​क्रॉस वाला झूला 100 रु टिकट/ व्यक्ति

- ब्रेक डांस वाला झूला 100 रु/ व्यक्ति

- जॉइंट व्हील वाला झूला 100रु/ व्यक्ति

- ड्रैगन झूला 100/ व्यक्ति

मेले में कैसे पहुंचे

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोग गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान आसानी से पहुंच सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए मेट्रो, बस और निजी वाहन जैसे चाहें पहुंच सकते हैं. नजदीका मेट्रो स्टेशन शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) है. जहां गाजियाबाद घंटाघर के लिए आसानी से ऑटो या ई-रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं.

