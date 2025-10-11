Advertisement
Ghaziabad News : गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से उतरते समय हेड कांस्टेबल के दोनों पैर कटे, हालत गंभीर

Ghaziabad News :  गाजियाबाद में एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय हेड कांस्टेबल दुर्घटनाग्रस्त हो गये. दाहिना पैर जांघ से ऊपर कट गया, बायां पंजा कुचला, बाएं हाथ की उंगली भी कट गई. यशोदा अस्पताल में गंभीर इलाज जारी.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:08 PM IST
Ghaziabad News: उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से एक दर्दनाक घटना सामने आई. जहां हेड कांस्टेबल राहत अली ट्रेन से उतरते समय गंभीर रूप से घायल हो गए. 

क्या है पूरी घटना ? 
यह हादसा नंदनकानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12815) से उतरते समय हुआ. पुलिस अधिकारी अचानक संतुलन खोकर ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में उनके दाहिने पैर को जांघ के ऊपर से काट दिया गया, जबकि बाएं पैर का पंजा कुचल गया.  इसके अलावा बाएं हाथ की छोटी उंगली भी कट गई. रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल कांस्टेबल को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बचाव और चिकित्सा प्रयास जारी
आरपीएफ इंस्पेक्टर चेतन शर्मा ने बताया कि राहत अली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक उन्हें 10 लीटर रक्त चढ़ाया जा चुका है. डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर आवश्यक इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है. 

अस्पताल में निगरानी और चिंता
अस्पताल में डॉक्टरों और आरपीएफ टीम की लगातार निगरानी जारी है. स्थिति गंभीर होने के बावजूद, चिकित्सा दल लगातार राहत अली की जीवन रक्षा के प्रयास में जुटा हुआ है. उनके परिवार और सहयोगियों में गहरी चिंता व्याप्त है.

हादसे का कारण और रेलवे सुरक्षा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि हादसे का मुख्य कारण संतुलन बिगड़ना रहा. रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा उपायों और प्लेटफॉर्म पर सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें : एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, रेलवे जैसे प्लेटफार्म, यूपी के इस जिले में बनेगा हाईटेक नया बस स्टैंड!
 

