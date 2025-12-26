गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान की तैयारी, माघ मेले से पहले यात्रियों को बड़ी सौगात!

Ghaziabad News/वैभव शर्मा: गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने की तैयारी अंतिम चरण में है. इसके शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा. अब वेस्ट यूपी के लोग प्रयागराज तक कम समय में पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा सुगम, आसान और समय बचाने वाली होगी. इसे क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात माना जा रहा है.

माघ मेला के लिए प्रशासनिक तैयारियां और उड़ानों की संभावना

प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को देखते हुए हिंडन एयरपोर्ट प्रशासन ने खुद को तैयार कर लिया है. फिलहाल शासन से लिखित आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन मौखिक जानकारी के आधार पर व्यवस्था बनाई जा रही है. आदेश मिलते ही फ्लाइट बढ़ाने, दिन में दो उड़ानें संचालित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने की संभावना जताई जा रही है.

विमान कंपनियां और संभावित यात्री क्षमता

माघ मेला अवधि में भीड़ बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया या इंडिगो जैसी एयरलाइनों को उड़ान संचालन की जिम्मेदारी दी जा सकती है. छोटी उड़ान में करीब 80 यात्री और बड़े विमान में लगभग 180 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी. इससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री आसानी से प्रयागराज पहुंच सकेंगे. वहीं इस संबंध में गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट डायरेक्ट डॉ. चिलका महेश ने बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी फायदा होगा.अब वेस्ट यूपी के लोग आसानी से प्रयागराज जा सकेंगे. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मौखिक सूचना मिली है. लिखित में उनके पास कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

माघ मेला 2026 की अवधि और मुख्य तिथियां

प्रयागराज का माघ मेला 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा. यह आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेले के अंतिम दिन महाशिवरात्रि स्नान के साथ इसका समापन होगा. इस अवधि में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान, पूजा और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने प्रयागराज पहुंचते हैं.

प्रशासन, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां

माघ मेला 2026 के दौरान भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम आधारित निगरानी प्रणाली को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लिया. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सके.