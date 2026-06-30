बरसेंगे बादल, चमकेगी बिजली: गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में 7 दिन मॉनसून रहेगा एक्टिव- IMD का अलर्ट

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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई से 6 जुलाई तक मौसम लगातार बदला-बदला रहेगा. इस दौरान अधिकांश दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.
गाजियाबाद में अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में सप्ताह भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. 30 जून को अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है. दिनभर उमस महसूस हो सकती है, लेकिन बीच-बीच में बारिश राहत पहुंचाएगी.
1 जुलाई को तापमान घटकर 38 डिग्री तक आ सकता है, जबकि 2 जुलाई तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है. 3 से 6 जुलाई के बीच तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी.
एक जुलाई से 6 जुलाई तक बारिश के प्रबल आसार
मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 1, 2 और 3 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक की गतिविधियां तेज रह सकती हैं. 4 से 6 जुलाई के दौरान भी कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
विशेष रूप से 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर तेज गर्जना, बिजली चमकने और अल्प अवधि में अधिक वर्षा होने के संकेत दिए गए हैं. 30 जून को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है.
सतर्क रहने की सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. किसानों को भी मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. शहरी क्षेत्रों में जलभराव और फिसलन की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.
IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अगले सात दिनों तक बनी रहने के संकेत हैं, जिससे पश्चिमी यूपी के लोगों को भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिलने की उम्मीद है.