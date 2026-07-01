गाजियाबाद में तीन दिन बारिश का येलो अलर्ट, चमक-गरज के साथ बरसेंगे बादल; पश्चिमी यूपी में मानसून की दस्तक

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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक बादलों की आवाजाही, रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. लंबे इंतजार के बाद मानसून के सक्रिय होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है.
प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश
प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश दर्ज की गई. प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर और आजमगढ़ समेत अनेक शहरों में अच्छी वर्षा हुई, जबकि कानपुर, मथुरा और लखनऊ में बादल छाए रहे. मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना बना रहा.
गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम?
स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में 2 से 7 जुलाई तक अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा और एक या दो दौर की बारिश अथवा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
2 से 3 जुलाई के बीच गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. 4 जुलाई के बाद भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, हालांकि मौसम विभाग ने किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं दिया है.
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|संभावित मौसम
|2 जुलाई
|36°C
|28°C
|चमक-गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट
|3 जुलाई
|36°C
|26°C
|चमक-गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट
|4 जुलाई
|36°C
|26°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे, हल्की बारिश
|5 जुलाई
|35°C
|26°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे, हल्की बारिश
|6 जुलाई
|36°C
|26°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे, हल्की बारिश
|7जुलाई
|35°C
|25°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे, हल्की बारिश
पश्चिमी यूपी में बढ़ेगी बारिश की सक्रियता
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून करीब 19 दिनों तक यूपी-बिहार सीमा पर ठहरा रहा, जिसके बाद उसने तेजी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया. अब अगले 24 से 48 घंटों में इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और मजबूत होने की संभावना है. गाजियाबाद सहित एनसीआर से सटे जिलों में मध्यम से तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं.
लोगों के लिए सलाह
बारिश के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और बिजली चमकने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें. किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिहाज से लाभकारी मानी जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जलनिकासी व्यवस्था की परीक्षा भी होगी.