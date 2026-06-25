Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अब उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 27 से 30 जून के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसकी दस्तक होने की संभावना है. हालांकि मानसून के पहुंचने से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे मौसम का मिजाज बदलने लगा है.