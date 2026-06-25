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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अब उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 27 से 30 जून के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसकी दस्तक होने की संभावना है. हालांकि मानसून के पहुंचने से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे मौसम का मिजाज बदलने लगा है.
गाजियाबाद में बदला मौसम, लेकिन उमस ने बढ़ाई परेशानी
गुरुवार दोपहर बाद गाजियाबाद में अचानक बादल छाए और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश की वजह से तापमान में मामूली गिरावट जरूर आई, लेकिन नमी बढ़ने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
अगले सात दिन: कब होगी बारिश?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 से 29 जून तक गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. 30 जून को गरज-चमक, बिजली और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में मौसम और अधिक सक्रिय होने के संकेत हैं.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से गाजियाबाद के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|26 जून
|39°C
|28°C
|साफ मौसम, उमस में वृद्धि
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|40°C
|26°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|40°C
|26°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
|29 जून
|38°C
|26°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
|30 जून
|38°C
|26°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे
| गरज-चक और आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट
|1 जुलाई
|37°C
|25°C
|मुख्यत: आसमान साफ रहेगा
|बारिश का कोई अलर्ट नहीं
पश्चिमी यूपी को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. बीच-बीच में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी, लेकिन मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने तक उमस से राहत मिलने की संभावना कम है.
लू का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 25 से 27 जून तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू जैसी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं. बांदा, लखनऊ और मध्य यूपी के कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. हालांकि पूर्वी यूपी, तराई क्षेत्र और पश्चिमी जिलों में प्री-मानसून बारिश की गतिविधियां बढ़ने से मौसम धीरे-धीरे राहत देने लगेगा.
क्या है मौसम विभाग की सलाह?
मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों में न रहने की सलाह दी है. 30 जून के आसपास पश्चिमी यूपी में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है.
फिलहाल गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के लोगों को मानसून का इंतजार कुछ ही दिनों का है. प्री-मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है और अब 30 जून के आसपास मौसम पूरी तरह बदलने की उम्मीद है.