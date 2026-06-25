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गाजियाबाद में राहत की बारिश या बढ़ी उमस? 30 जून तक मानसून की दस्तक; छाते, रेनकोट रखें तैयार

Ghaziabad Weather Today: गुरुवार दोपहर को गाजियाबाद में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि मौसम विभाग ने भी आशिंक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की थी. आइये जानते हैं आने वाले दिनों में गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मौसम का अनुमान कैसा रहने वाला है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:49 PM IST
गाजियाबाद में राहत की बारिश या बढ़ी उमस? 30 जून तक मानसून की दस्तक; छाते, रेनकोट रखें तैयार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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