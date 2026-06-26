गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में दो दिन लू का अलर्ट, फिर 29 से पलटेगा मौसम, खत्म हो रहा मानसून का इंतजार

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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं. मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 27 और 28 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. इस दौरान दिन का तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी. गाजियाबाद के सात दिवसीय पूर्वानुमान में भी 29 जून तक आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है.
2 दिन तक लू का असर
मौसम विभाग का कहना है कि 27 और 28 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चल सकती है. दोपहर के समय धूप का असर सबसे अधिक रहेगा, जिससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि अत्यधिक आवश्यक होने पर ही दोपहर में बाहर निकलें, पर्याप्त पानी पीते रहें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें.
29 जून से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो सकता है. हालांकि इस दिन व्यापक चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. 30 जून से 2 जुलाई के बीच गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
गाजियाबाद के लिए अगले सात दिनों का संकेत
पूर्वानुमान के मुताबिक 26 से 29 जून तक गाजियाबाद में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. 30 जून से आंशिक बादल छाने, हल्की बारिश या गरज-चमक की शुरुआत हो सकती है. 1 और 2 जुलाई को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना अधिक है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और लंबे समय से जारी उमस व भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के मुताबिक गाजियाबाद के लिए अगले सात दिन का पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|27 जून
|40°C
|26°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|बूंदाबांदी के संकेत
|28 जून
|40°C
|26°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|29जून
|40°C
|26°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|30 जून
|38°C
|35°C
|आंशिक बादल, बूंदाबांदी का अनुमान
|कोई चेतावनी नहीं
|1 जुलाई
|37°C
|35°C
|आंशिक बादल, चमक-गरज और आंधी के साथ बारिश
|40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट
|2 जुलाई
|37°C
|25°C
|आंशिक बादल, चमक-गरज और आंधी के साथ बारिश
|40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट