गाजियाबाद-मेरठ में गर्मी 40°C के पार , फिर बदलेगा मौसम का मिजाज; जुलाई की शुरुआत में गरज-चमक और बारिश के आसार

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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. शनिवार (27 जून) को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. और 29 जून तक गर्मी का पारा 43 के पार जाने की आशंका है. हालांकि इसके बाद मौसम फिर करवट लेना शुरू करेगा.
गाजियाबाद: दो दिन तक गर्मी का सितम, फिर बारिश की दस्तक
गाजियाबाद में 28 और 29 जून तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
30 जून से आसमान में आंशिक बादल छाने के साथ एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 1 और 2 जुलाई को भी गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.
मेरठ: जुलाई की शुरुआत में बदलेगा मौसम
मेरठ में अगले दो दिन तक गर्मी का असर और तेज रहने की संभावना है. 30 जून तक अधिकतम तापमान 39 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून से बादल बढ़ेंगे और 1 से 3 जुलाई के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा तेज हवाएं चल सकती हैं. 2 और 3 जुलाई को तापमान घटकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या संकेत हैं?
दिल्ली-एनसीआर से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. लेकिन मानसून की प्रगति के साथ 29-30 जून के बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार जुलाई की शुरुआत में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आसपास के इलाकों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
लोगों के लिए सलाह
दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें.
पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें.
बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें.
30 जून के बाद गरज-चमक और तेज हवा के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें.
किसानों को सलाह है कि मौसम अपडेट पर नजर रखें और बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं.