घिर आए बादल, बरसेंगे मेघ... गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में 7 जुलाई तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

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Ghaziabad Weather Update: उत्तर प्रदेश में करीब 10 दिन की देरी से पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है. प्रदेश के मध्य भाग में बने चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) और मानसूनी हवाओं की मजबूती के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर तेज होने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, सहारनपुर और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है.
गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में अगले सात दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 3 जुलाई को विशेष रूप से आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक 3 जुलाई को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पांच दिन का अलर्ट
मौसम विभाग द्वारा जारी क्षेत्रीय चेतावनी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. 5, 6 और 7 जुलाई को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति बनी रह सकती है.
कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश, किसानों के लिए राहत
बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. बहराइच में 113 मिमी, बिजनौर में 95 मिमी और ललितपुर में 93 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है. लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलने की उम्मीद है, हालांकि जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
क्या बरतें सावधानी?
मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है. वाहन चालकों को भी खराब दृश्यता और फिसलन भरी सड़कों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आने वाले 48 घंटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मानसून की सबसे सक्रिय अवधि माने जा रहे हैं.