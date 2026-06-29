गाजियाबाद-नोएडा में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत; जानें कल कैसा रहेगा मौसम

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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. सोमवार शाम को शहर में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, हालांकि हवा में नमी अधिक होने से उमस का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है.
मौजूदा समय में आर्द्रता लगभग 43 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि उत्तर-पश्चिमी दिशा से करीब 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. अधिक नमी के कारण वास्तविक तापमान (फील्स लाइक) 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास महसूस हो रहा है, जिससे दिन के समय चिपचिपी गर्मी बनी हुई है.
रात में मिल सकती है राहत
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार देर रात तक तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है. रात का न्यूनतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और देर रात या सोमवार तड़के हल्की बारिश अथवा फुहारें पड़ने की संभावना लगभग 55 प्रतिशत आंकी गई है.
तीन दिन तक बारिश के संकेत
भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ और आसपास के जिलों में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. बादलों की मौजूदगी से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और उमसभरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. कई स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है.
किसानों और यात्रियों के लिए सलाह
मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है. वहीं, वाहन चालकों को बारिश के दौरान फिसलन वाली सड़कों पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी. बिजली गिरने और गरज-चमक की स्थिति में खुले स्थानों पर जाने से बचने की भी सलाह दी गई है.
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|संभावित मौसम
|30 जून (मंगलवार)
|37°C
|29°C
|हल्की बारिश, बादल छाए रहेंगे
|1 जुलाई (बुधवार)
|36°C
|28°C
|गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
|2 जुलाई (गुरुवार)
|36°C
|28°C
|मध्यम बारिश, बादल छाए रहेंगे
|3 जुलाई (शुक्रवार)
|36°C
|29°C
|रुक-रुक कर बारिश और बिजली चमकने की संभावना
|4 जुलाई (शनिवार)
|35°C
|28°C
|हल्की से मध्यम बारिश
|5 जुलाई (शनिवार)
|34°C
|27°C
|बादलों के बीच फुहारें पड़ सकती हैं
जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून की उम्मीद
मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि मानसून अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है और जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. इससे गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने की संभावना है.