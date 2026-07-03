उमस से बेहाल गाजियाबाद-नोएडा... अगले 48 घंटे में बारिश और गरज-चमक के आसार, जानें पश्चिमी यूपी के मौसम का ताजा हाल

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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद और नोएडा मेंशुक्रवार को दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा. तेज धूप और नमी के कारण दिन की शुरुआत ही असहज रही. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि नोएडा में भी अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से उमस का असर और अधिक महसूस किया जा रहा है.
अगले 48 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक गाजियाबाद और नोएडा में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. आंधी-तूफान और बिजली चमकने की चेतावनी भी जारी की गई है.
पूर्वानुमान के अनुसार 4 से 7 जुलाई के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर की बारिश देखने को मिल सकती है. इससे तापमान में मामूली गिरावट आने और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.
30 जून की बारिश के बाद बदला था मौसम
गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में 30 जून की रात हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव दर्ज किया गया था. बीते कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और मानसूनी गतिविधियां धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं. भारतीय मौसम विभाग ने भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और गरज-चमक के दौर जारी रहने के संकेत दिए हैं.
बिजली कटौती ने बढ़ाई मुश्किलें
एक ओर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो दूसरी ओर अनियमित बिजली आपूर्ति ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शहर के विजयनगर, इंदिरापुरम, कनावनी, लोनी, कोतवाली क्षेत्र और हापुड़ रोड के आसपास के इलाकों में लगातार बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से लेकर देर रात तक कई बार एक से दो घंटे की कटौती हो रही है, जिससे घरों में कूलर और एसी चलाना भी मुश्किल हो गया है. कुछ दिन पहले नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था.
लोगों के लिए सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. ऐसे में लोगों को तेज धूप के दौरान बाहर निकलने से बचना चाहिए और बारिश व आंधी की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है.