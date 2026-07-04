मानसून की दस्तक, उमस से राहत कब? गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में 10 जुलाई तक बारिश और गरज-चमक काअलर्ट

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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. कहीं तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं रुक-रुक कर हो रही बारिश राहत दे रही है. अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिससे पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
गाजियाबाद: अगले सात दिन का मौसम
गाजियाबाद के लिए जारी सात दिवसीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 10 जुलाई के बीच आसमान में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. दिन का अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 50 से 80 प्रतिशत तक पहुंचने से उमस भी महसूस की जा सकती है.
8 से 10 जुलाई के बीच तेज होगा मानसून
मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि 5 से 7 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी. इसके बाद 8 से 10 जुलाई के बीच मानसूनी प्रभाव और मजबूत होने की संभावना है. विशेष रूप से 4 जुलाई, 7-8 जुलाई तथा 9-10 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. 8 जुलाई के लिए गाजियाबाद क्षेत्र में आंधी-तूफान और बिजली चमकने की चेतावनी दर्ज की गई है.
पश्चिमी यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्य भारत और उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे मानसूनी तंत्र का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा. इससे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में बारिश की रफ्तार बढ़ सकती है.
लोगों के लिए सलाह
हालांकि बारिश के बीच धूप निकलने पर उमस की स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर न रुकने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
कुल मिलाकर गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा मानसूनी रंग में रंगा नजर आ रहा है. आने वाले दिनों में बारिश के कई दौर गर्मी से राहत तो देंगे, लेकिन भारी वर्षा और गरज-चमक के कारण सतर्कता भी उतनी ही जरूरी होगी.