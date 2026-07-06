गाजियाबाद में बादलों का डेरा, लेकिन उमस से नहीं राहत; पश्चिमी यूपी के लिए IMD ने जारी किया 7 दिनों का अलर्ट

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Ghaziabad Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि लोगों को बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक गाजियाबाद में 7 से 12 जुलाई तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा. अधिकांश दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है.
पूर्वानुमान के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इन दिनों गरज-चमक के साथ वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. वहीं 9 से 12 जुलाई के बीच तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है और बादलों की आवाजाही जारी रहेगी.
पश्चिमी यूपी में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है. मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय होने से वातावरण में नमी बढ़ी है, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं.
गाजियाबाद सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में अल्प अवधि की भारी बारिश भी हो सकती है.
तापमान में राहत, उमस से मिलेगी निजात
पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग का मानना है कि आगामी सप्ताह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है. हालांकि, अधिक नमी के कारण बीच-बीच में उमस महसूस होने की संभावना बनी रहेगी.
लोगों के लिए सलाह
मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें. किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.