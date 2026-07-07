दिन में छाया अंधेरा... गाजियाबाद-नोएडा में झमाझम बारिश, जानें इस सप्ताह कैसा रहेगा पश्चिमी यूपी के मौसम का मिजाज

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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून अब धीरे-धीरे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. मंगलवार दोपहर को आसमान में अचानक काले - काले बादल उमड़ आए, और फिर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी, जिसने चिपचिपी और उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत दी.
अगले 24 घंटे में बारिश के मजबूत संकेत
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा जारी सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से 10 जुलाई के बीच अनेक स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है.
गाजियाबाद के लिए जारी स्थानीय पूर्वानुमान में 8 जुलाई को एक-दो दौर की अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके बाद 9 और 10 जुलाई को भी बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार बने हुए हैं.
IMD दिल्ली केंद्र के मुताबिक इस सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान
|तारीख
|न्यूनतम तापमान
|अधिकतम तापमान
|मौसम का पूर्वानुमान
|8 जुलाई
|25°
|34°
|बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
|24°
|33°
|साधारणत: बादल छाए रहेंगे, एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना
|10 जुलाई
|24°
|33°
|साधारणत: बादल छाए रहेंगे, एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना
|11 जुलाई
|26°
|35°
|साधारणत: बादल छाए रहेंगे, एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना
|12 जुलाई
|27°
|36°
|आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे
|13 जुलाई
|27°
|37°
|आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे
सप्ताह के आखिर तक मौसम रहेगा सुहाना
मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. 12 और 13 जुलाई को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है, हालांकि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.
मौसम विभाग की सलाह
विशेषज्ञों ने लोगों को बारिश के दौरान खुले स्थानों में बिजली गिरने के खतरे से सतर्क रहने, जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने और मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है. मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में गाजियाबाद और आसपास के जिलों में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है.
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