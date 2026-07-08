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गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मानसून का दमदार अटैक, आज भारी बारिश का अलर्ट; अगले 5 दिन राहत भरा मौसम

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-नोएडा में मंगलवार से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. बारिश की वजह से एक तरफ जहां कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है, तो वहीं चिपचिपी गर्मी और उमस से भी राहत मिली है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 08, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:06 PM IST
गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मानसून का दमदार अटैक, आज भारी बारिश का अलर्ट; अगले 5 दिन राहत भरा मौसम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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