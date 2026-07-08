गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मानसून का दमदार अटैक, आज भारी बारिश का अलर्ट; अगले 5 दिन राहत भरा मौसम

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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अच्छी बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार, 8 जुलाई को भी गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो सकती है.
गाजियाबाद का मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में आज 8 जुलाई को झमाझम बारिश का अलर्ट है. सुबह से ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी का असर देखने को भी मिला. दिनभर बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना भी बनी रहेगी
गाजियाबाद: 7 दिन के मौसम का पूर्वानुमान
9 जुलाई को जिले के लिए भारी वर्षा (Heavy Rainfall) की चेतावनी जारी की गई है. इस दिन तापमान 31 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. 10 जुलाई को भी बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 11 और 12 जुलाई को आंशिक बादलों के बीच एक-दो दौर की बारिश हो सकती है, जबकि 13 और 14 जुलाई को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने के साथ आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है.
इन जिलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है. गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, कासगंज, झांसी और ललितपुर में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है.
इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली मंडल के कई हिस्सों में भी व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है.
क्यों बदला मौसम का मिजाज?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है. इसी प्रणाली के कारण प्रदेश में मानसून मजबूत हुआ है और पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. अगले चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस* तक की गिरावट संभव है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा.
लोगों के लिए जरूरी सलाह
बारिश के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. जलभराव वाले रास्तों से बचें और यात्रा पर निकलने से पहले मौसम विभाग के ताजा अपडेट अवश्य देखें. विशेष रूप से 9 जुलाई को गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.